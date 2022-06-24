Захопив владу: українські прокурори завершили розслідування в справі Януковича

Експрезидент-утікач і заступник голови Мін'юсту, за даними слідства, використали старі норми Конституції України. Чиновники присвоїли повноваження законодавчої та виконавчої влади.

Офіс генпрокурора України (ОГП) завершив розслідування в справі про захоплення влади колишнім президентом України Віктором Януковичем. Про це повідомила в Telegram пресслужба ОГП.

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Слідство встановило, що у вересні-жовтні 2010 року експрезидент разом із заступником міністра юстиції та іншими чиновниками захопили владу, повернувши в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року.

"Це призвело до незаконного збільшення обсягу його владних повноважень, що належать до компетенції законодавчої та виконавчої влади", — заявили прокурори.

Оскільки колишні чиновники тривалий час ховаються від органів слідства та суду, досудове розслідування в кримінальному провадженні Державне бюро розслідувань вело справу за спеціальною (заочною) процедурою.

[ + – ] Янукович контактував із російською владою під час стрілянини на Майдані в Києві Фото: Flickr

Стороні захисту надали доступ до матеріалів досудового розслідування, обвинувальний акт щодо Януковича та чиновників передадуть до суду для розгляду справи за відсутності обвинувачених.

Нагадаємо, що в травні цього року Печерський районний суд Києва схвалив арешт Віктора Януковича в справі про "Харківські угоди". Документ, підписаний між Україною та Росією, продовжив перебування Чорноморського флоту РФ у Криму на 25 років.

Експрезидента-втікача підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через держкордон України. Встановлено, що 23 лютого 2014 року біля села Урзуф Донецької області він за допомогою трьох вертольотів ЗС РФ незаконно перетнув кордон.

Янукович 8 березня закликав чинного главу держави Володимира Зеленського капітулювати перед Росією і так "зупинити війну". При цьому він сказав, що "приніс себе в жертву" у 2014 році.