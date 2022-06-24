Захопив владу: українські прокурори завершили розслідування в справі Януковича
Експрезидент-утікач і заступник голови Мін'юсту, за даними слідства, використали старі норми Конституції України. Чиновники присвоїли повноваження законодавчої та виконавчої влади.
Офіс генпрокурора України (ОГП) завершив розслідування в справі про захоплення влади колишнім президентом України Віктором Януковичем. Про це повідомила в Telegram пресслужба ОГП.
Слідство встановило, що у вересні-жовтні 2010 року експрезидент разом із заступником міністра юстиції та іншими чиновниками захопили владу, повернувши в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року.
"Це призвело до незаконного збільшення обсягу його владних повноважень, що належать до компетенції законодавчої та виконавчої влади", — заявили прокурори.
Оскільки колишні чиновники тривалий час ховаються від органів слідства та суду, досудове розслідування в кримінальному провадженні Державне бюро розслідувань вело справу за спеціальною (заочною) процедурою.
Стороні захисту надали доступ до матеріалів досудового розслідування, обвинувальний акт щодо Януковича та чиновників передадуть до суду для розгляду справи за відсутності обвинувачених.
Нагадаємо, що в травні цього року Печерський районний суд Києва схвалив арешт Віктора Януковича в справі про "Харківські угоди". Документ, підписаний між Україною та Росією, продовжив перебування Чорноморського флоту РФ у Криму на 25 років.
Експрезидента-втікача підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через держкордон України. Встановлено, що 23 лютого 2014 року біля села Урзуф Донецької області він за допомогою трьох вертольотів ЗС РФ незаконно перетнув кордон.
Янукович 8 березня закликав чинного главу держави Володимира Зеленського капітулювати перед Росією і так "зупинити війну". При цьому він сказав, що "приніс себе в жертву" у 2014 році.