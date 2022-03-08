"Вам будуть вдячні": Янукович запропонував Зеленському капітулювати перед Росією (фото)

Володимир Зеленський, за словами екс-президента, під час передвиборчої кампанії обіцяв зупинити війну в Україні, і зараз йому необхідно укласти мирову угоду з РФ.

Екс-президент-втікач Віктор Янукович опублікував звернення до українців і закликав чинного главу держави "зупинити війну в Україні". Документ було опубліковано російським агентством "РІА Новости".

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За словами Януковича, він "з болем і співчуттям" сприймає повномасштабну війну, що розгорнулася в Україні. Екс-президент знову повторив пропагандистську тезу про "громадянський конфлікт" і заявив, що його втеча у 2014 році була єдиною можливістю для запобігання "кровопролиттю на всій території країни".

"На жаль, моя жертва у 2014 році не зупинила майданну владу. Вони розв'язали війну на Донбасі, назвавши її сором'язливим словом "АТО"... Результатом АТО стали тисячі жертв... Чи можу я щось зробити зараз, щоб допомогти українському народу? На жаль, моєю зброєю залишається лише молитва та щира віра в Господа Бога”, — продовжив екс-президент.

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У своєму зверненні Віктор Янукович перейшов на українську та закликав Володимира Зеленського досягти мирової угоди з країною-агресором. Визнаний винним у держзраді екс-президент також заявив, що чинний глава держави під час передвиборчої кампанії обіцяв зупинити війну в Україні, проте цього не сталося.

"… У вас багато радників, але особисто ви зобов'язані будь-що зупинити кровопролиття і досягти мирової угоди. Цього від вас чекають в Україні, Донбасі та Росії. Вам будуть вдячні український народ і ваші партнери на Заході", — йдеться у зверненні Януковича, яке було опубліковано російськими ЗМІ.

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Нагадаємо, 2 березня видання "Українська правда" повідомило про те, що Росія готує спецоперацію щодо повернення Віктора Януковича. За даними журналістів, екс-президента-втікача доставили до Мінська для можливого оголошення його "легітимним" главою України.

7 березня видання "УП" стверджувало, що літак із Віктором Януковичем приземлився у Мінську перед стартом третього раунду переговорів між Україною та Росією.

Також Фокус у своїй статті пояснював, чому екс-президент Віктор Янукович може повернутися в Україну тільки на ланцюгу.