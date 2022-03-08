"Вам будут благодарны": Янукович предложил Зеленскому капитулировать перед Россией (фото)

Владимир Зеленский, по словам беглого экс-президента, во время предвыборной кампании обещал остановить войну в Украине, и сейчас ему необходимо заключить мировое соглашение с РФ.

Беглый экс-президент Виктор Янукович опубликовал обращение к украинцам и призвал действующего главу государства "остановить войну в Украине". Документ был опубликован российским агентством "РИА Новости".

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По словам Януковича, он "с болью и состраданием" воспринимает развернувшуюся в Украине полномасштабную войну. Экс-президент вновь повторил пропагандистский тезис о "гражданском конфликте" и заявил, что его побег в 2014 году был единственной возможностью для предотвращения "кровопролития на всей территории страны".

"К сожалению, моя жертва в 2014 году не остановила майданную власть. Они развязали войну на Донбассе, назвав ее стыдливым словом "АТО"… Результатом АТО стали тысячи жертв… Могу ли я что-то сделать сейчас, чтобы помочь украинскому народу? К сожалению, моим оружием остается лишь молитва и искренняя вера в Господа Бога", — продолжил беглый экс-президент.

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В своем обращении Виктор Янукович перешел на украинский язык и призвал Владимира Зеленского достигнуть мирового соглашения со страной-агрессором. Признанный виновным в госизмене экс-президент также заявил, что действующий глава государства во время предвыборной кампании обещал остановить войну в Украине, однако "этого не произошло".

"… У вас много советчиков, но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирового соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнеры на Западе", — говорится в обращении Януковича, которое было опубликовано российскими СМИ.

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Напомним, 2 марта издание "Украинская правда" сообщило о том, что Россия готовит спецоперацию по возвращению Виктора Януковича. По данным журналистов, беглого экс-президента доставили в Минск для возможного объявления его "легитимным" главой Украины.

7 марта издание "УП" утверждало, что самолет с Виктором Януковичем приземлился в Минске перед стартом третьего раунда переговоров между Украиной и Россией.

Также Фокус в своей статье объяснял, почему беглый экс-президент Виктор Янукович может вернуться в Украину только на цепи.