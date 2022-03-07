"Реинкарнация" Януковича: может вернуться в Украину только на цепи, как медведь

Россия пытается использовать гражданина Виктора Януковича, объявив его "президентом".

А жив ли?

Самолет Dassault Falcon 900С с бортовым номером RA-09617, которым пользовался Виктор Янукович в Украине, сегодня, 7 марта, приземлился в Минске. Об этом свидетельствуют данные с сайта мониторинга воздушных судов FlightRadar. Борт вылетел из московского аэропорта "Внуково" и приземлился в Беларуси. Произошло это накануне третьего раунда переговоров между делегациями Украины и России.

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И это уже вторая секретная поездка гражданина Януковича в Беларусь после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"И что самое интересное, мы слышим только разговоры о его полетах, самого Януковича нам почему-то не показывают. Я уже сомневаюсь, живой ли он вообще. Мог бы записать какое-то обращение. У россиян даже нет свежих фотографий Януковича", – говорит Петр Олещук, политолог.

План Кремля

Появление фамилий Виктора Януковича или Юрия Бойка в информационном поле, эксперты объясняют как попытку РФ продемонстрировать открытое навязывание своей точки зрения. "Мол, вот легитимный президент или глава какой-то там оппозиции, с ними мы и будем вести переговоры, они подпишут капитуляцию. Конечно, это полный бред. Но РФ этот план, видимо, очень нравится, поэтому она пытается не отказываться от него в деталях".

Можно предположить, что у Кремля план полномасштабной агрессии был запасным, в первую очередь Кремль хотел захватить Киев, ликвидировать украинскую власть, объявить Януковича "президентом Украины", обнулив последние восемь лет.

Стоит напомнить, что ранее Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева, и тот открыл производство. Скрывающийся на территории РФ гражданин попытался обжаловать свое отстранение от президентского должности Верховной Радой 22 февраля 2014 года. Рассмотрение иска должно было состоятся 16 февраля 2021, в день, когда, по данным западной разведки, РФ могла напасть на Украину, но было перенесено на март.

"Янукович попросил установить факт отсутствия компетенции у парламента отстранять президента. Я как юрист и правозащитник, утверждаю, что решение ВР было антиконституционным, оно нарушало права миллионов наших сограждан, которые проголосовали за Януковича", – говорил Фокусу за неделю до начала войны адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Таким образом Россия хотела хоть как-то легитимизировать оккупацию. Но этот план провалился, Путин объявил полномасштабную войну, оставив пока Януковича в игре.

Скелеты из шкафа

"Я не представляю, как Януковича можно привезти в Украину, – продолжает Петр Олещук. – Разве что на цепи и в клетке, как медведя. Янукович и раньше не был слишком смелым государственным деятелем, не думаю, что изменилось что-то".

Тем временем в Офисе президента Украины просят не обращать внимание на различные токсичные фамилии типа Янукович, Бойко, Мураев и Кива, которые "тянут по глупости россияне".