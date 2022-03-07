"Реінкарнація" Януковича: може повернутися в Україну лише на ланцюзі, як ведмідь

Росія намагається використати громадянина Віктора Януковича, оголосивши його "президентом".

А чи живий?

Літак Dassault Falcon 900С із бортовим номером RA-09617, яким користувався Віктор Янукович в Україні, сьогодні, 7 березня, приземлився у Мінську. Про це свідчать дані із сайту моніторингу повітряних суден FlightRadar. Борт вилетів із московського аеропорту "Внуково" та приземлився в Білорусі. Сталося це напередодні третього раунду переговорів між делегаціями України та Росії.

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І це вже друга секретна поїздка громадянина Януковича до Білорусі після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

"І що найцікавіше, ми чуємо тільки розмови про його польоти, самого Януковича нам чомусь не показують. Я вже сумніваюся, чи він живий взагалі. Міг би записати якесь звернення. У росіян навіть немає свіжих фотографій Януковича", — каже Петро Олещук, політолог.

План Кремля

Появу прізвищ Віктора Януковича або Юрія Бойка в інформаційному полі експерти пояснюють як спробу РФ продемонструвати відкрите нав'язування своєї точки зору. "Мовляв, ось легітимний президент чи голова якоїсь там опозиції, з ними ми й вестимемо переговори, вони підпишуть капітуляцію. Звичайно, це повне марення. Але РФ цей план, мабуть, дуже подобається, тому вона намагається не відмовлятися від нього в деталях".

Можна припустити, що у Кремля план повномасштабної агресії був запасним, насамперед Кремль хотів захопити Київ, ліквідувати українську владу, оголосити Януковича "президентом України", обнуливши останні вісім років.

Раніше Янукович подав позов до Окружного адміністративного суду Києва, і той відкрив провадження. Громадянин, який приховується на території РФ, спробував оскаржити своє усунення від президентської посади Верховною Радою 22 лютого 2014 року. Розгляд позову мав відбутися 16 лютого 2021 року, в день, коли, за даними західної розвідки, РФ могла напасти на Україну, але був перенесений на березень.

"Янукович попросив встановити факт відсутності компетенції у парламенту усувати президента. Я, як юрист та правозахисник, стверджую, що рішення ВР було антиконституційним, воно порушувало права мільйонів наших співгромадян, які проголосували за Януковича", — говорив Фокусу за тиждень до початку війни адвокат Януковича Віталій Сердюк.

Таким чином, Росія хотіла хоч якось легітимізувати окупацію. Але цей план провалився, Путін оголосив повномасштабну війну, залишивши поки що Януковича у грі.

Скелети з шафи

"Я не уявляю, як Януковича можна привезти в Україну, — продовжує Петро Олещук. — Хіба що на ланцюгу та в клітці, як ведмедя. Янукович і раніше не був надто сміливим державним діячем, не думаю, що щось змінилося".

Тим часом в Офісі президента України просять не звертати увагу на різні токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв та Кива, які "тягнуть по дурості росіяни".