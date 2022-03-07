Третий раунд переговоров Украины и РФ об окончании войны: о чем удалось договориться

Переговорщики встретились в Брестской области Беларуси и согласились улучшить логистику гуманитарных коридоров. По словам замглавы ОП Михаила Подоляка, это поможет людям, пострадавшим от российской агрессии.

Третий раунд переговоров представителей Украины и РФ о прекращении войны принес положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров. Об этом заявил 7 марта советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк.

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Отметим, что сегодняшние переговоры велись в Брестской области Беларуси.

"Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров. В них будут внесены изменения, мы получим более эффективную помощь людям, пострадавшим от агрессии РФ", – объяснил Подоляк.

Переговорщики договорились вести интенсивные консультации по прекращению огня, окончанию боевых действий и гарантиям безопасности, добавил он.

"На сегодня результатов, которые бы существенно улучшили ситуацию, пока нет", – констатировал советник главы ОП.

"Украина побеждает"

Перед началом переговоров Подоляк опубликовал в Twitter видео, в котором призвал не обращать внимание на "фейки с фамилиями (беглого экс-президента Украины Виктора) Януковича и (нардепа от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия) Бойко".

"Все будет так как нужно Украине и нашим людям, которые уже доказали, что Украина побеждает", – пообещал он.

Глава российской делегации Владимир Мединский перед переговорами обвинил Украину в препятствии эвакуации мирного населения через гуманитарные коридоры.

"На восточной окраине Мариуполя в районе проспекта Победы небольшая группа — 20-25 автоматчиков бойцов "нацбатальона" попыталась выйти из города и вела перед собой группу от 150 мирных жителей, включая женщин и детей", – заявил он.

Отметим, что третий раунд переговоров начался после 16:00. Делегация страны-агрессора прибыла в Брестскую область Беларуси на переговоры заранее.

Фокус также писал, что перед началом третьего раунда переговоров СМИ писали о приземлении в Минске самолета беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Самолет, по утверждению журналистов, вылетел из аэропорта "Внуково" в Москве.

Напомним, что 3 марта 2022 года прошел второй раунд переговоров между Украиной и РФ. В тот день, по словам Подоляка, украинская сторона не достигла желаемых целей, но участники встречи договорились о "зеленых коридорах" для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданских.