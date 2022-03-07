Третий раунд переговоров между Украиной и Россией начнется в 16:00, - ОП

По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, состав украинской делегации не претерпел изменений.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк анонсировал проведение третьего раунда переговоров с Россией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Переговоры с РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. Делегация — без изменений", — написал Подоляк.

Вдобавок к публикации советник руководителя ОП добавил фотографию, где на заднем фоне виднеется вертолет, на котором украинская делегация отправится в Беларусь.

[ + – ] Переговоры между Украиной и РФ начнутся в 16:00

Как передает российское издание "РИА Новости", российская делегация уже прибыла в Брестскую область Беларуси для переговоров.

Напомним, 3 марта состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона не достигла тех целей на переговорах, на которые рассчитывала. Однако стороны договорились о "зеленых коридорах" для доставки гуманитарной помощи в окруженные города и вывоз мирного населения. С 3 марта ни один гумконвой так и не был отправлен. Эвакуация во многих местах срывается российскими оккупантами, которые срывают режим прекращения огня.