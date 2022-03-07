Третій раунд переговорів між Україною та Росією розпочнеться о 16:00, — ОП

За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, склад української делегації не зазнав змін.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк анонсував проведення третього раунду переговорів із Росією. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація — без змін", — написав Подоляк.

На додачу до публікації радник керівника ОП додав фотографію, де на задньому фоні видніється вертоліт, на якому українська делегація вирушить до Білорусі.

[ + – ] Переговори між Україною та РФ розпочнуться о 16:00

Як передає російське видання "РИА Новости", російська делегація вже прибула до Брестської області Білорусі для переговорів.

Нагадаємо, 3 березня відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. Михайло Подоляк заявив, що українська сторона не досягла тих цілей на переговорах, на які розраховувала. Проте сторони домовилися про "зелені коридори" для доставки гуманітарної допомоги в оточені міста та вивезення мирного населення. З 3 березня жоден гумконвой так і не був відправлений. Евакуація в багатьох місцях зривається російськими окупантами, які зривають режим припинення вогню.