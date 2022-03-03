Завершився другий рауд переговорів України та РФ: про що домовилися дві сторони (відео)

Українська сторона не отримала результатів, на які розраховувала. Найближчим часом відбудеться третя зустріч.

Другий раунд переговорів України та Росії, що пройшов у Білорусі, завершився. Сторони досягли розуміння щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації українських громадян, доставки продуктів і ліків у точки запеклих боїв. Крім того, домовилися про припинення вогню в містах і селищах у той час, коли проводитиметься евакуація. Проте українська сторона не отримала тих результатів, на які розраховувала. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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Крім того, Україна та Росія організують спеціальні канали зв'язку для взаємодії під час евакуації людей. Третій раунд переговорів має відбутися найближчим часом.

"На жаль, ми не отримали тих результатів, на які розраховували. Єдине, що я можу сказати, — обговорили досить докладно гуманітарний аспект, тому що зараз багато міст перебуває в оточенні", — сказав Подоляк.

У свою чергу глава російської делегації Володимир Мединський заявив, що Україна та Росія змогли знайти розуміння щодо пунктів на переговорах. За його словами, сторони докладно обговорили 3 блоки питань: військове, гуманітарне та майбутнє політичне врегулювання. Він заявив, що домовленість про гуманітарні коридори в запеклих точках бойових дій — "істотний прогрес" у переговорах.

Один із членів російської сторони на переговорах Леонід Слуцький заявив, що деякі домовленості з Україною потрібно буде закріплювати й проводити процедуру національної ратифікації. А досягнуті Росією та Україною домовленості будуть закріплені найближчими днями на найвищому рівні.

Нагадаємо, українська сторона на переговорах вимагала від Росії негайного припинення вогню, перемир'я та гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст.

Раніше, 1 березня відбувся перший етап переговорів України та Росії. Тоді сторони визначили низку пріоритетних тем для обговорення та знайшли "деякі точки дотику".