Розпочався другий раунд переговорів між Україною та РФ (відео)

Ключові питання на порядку денному — припинення вогню, перемир'я та гуманітарні коридори.

3 березня близько 16:50 стартували переговори між Україною та РФ. Про це повідомляє Глава Офісу президента Михайло Подоляк.

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Українська сторона вимагатиме від Росії припинити обстріл міст, у які з війною прийшла російська армія.

Ключові питання поточних переговорів:

Негайне припинення вогню

Перемир'я

Гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст.

Перші переговори українська та російська сторони провели 28 лютого. Вони відбулися на українсько-білоруському кордоні в районі річки Прип'ять. Перший раунд переговорів закінчився визначенням низки пріоритетних тем для обговорення. Делегації знайшли "деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції". У день переговорів затишшя з боку російських окупантів не спостерігалося.