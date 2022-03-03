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Політика Російсько-українська війна

Розпочався другий раунд переговорів між Україною та РФ (відео)

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війна в Україні, переговори Україна, новини України
Фото: Facebook/Михаил Подоляк | Розпочалися переговори Україна-РФ

Ключові питання на порядку денному — припинення вогню, перемир'я та гуманітарні коридори.

3 березня близько 16:50 стартували переговори між Україною та РФ. Про це повідомляє Глава Офісу президента Михайло Подоляк.

Українська сторона вимагатиме від Росії припинити обстріл міст, у які з війною прийшла російська армія.

Ключові питання поточних переговорів:

  • Негайне припинення вогню
  • Перемир'я
  • Гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл і міст.

Перші переговори українська та російська сторони провели 28 лютого. Вони відбулися на українсько-білоруському кордоні в районі річки Прип'ять. Перший раунд переговорів закінчився визначенням низки пріоритетних тем для обговорення. Делегації знайшли "деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції". У день переговорів затишшя з боку російських окупантів не спостерігалося.