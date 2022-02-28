Вторгнення РФ до України: завершився перший раунд переговорів делегацій у Білорусі

Сторони, за словами радника голови ВП, визначили низку пріоритетних тем для обговорення та знайшли "деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції".

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що перший етап російсько-українських переговорів щодо негайного припинення вогню закінчено. Під час брифінгу він заявив, що члени делегації обох країн їдуть до своїх столиць для консультацій.

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"Сторони визначили низку пріоритетних тем, із яких намітилися певні рішення. Для того, щоб ці рішення отримали якісь можливості імплементації до логістичних рішень, сторони їдуть для консультації до своїх столиць", — зазначив Подоляк.

Радник додав, що сторони обговорили можливість проведення другого раунду переговорів найближчим часом, під час яких порушені теми "отримають конкретну практику розвитку".

У свою чергу глава російської делегації Володимир Мединський, коментуючи результати першого раунду переговорів, повідомив, що сторони знайшли "деякі точки, щодо яких можна прогнозувати спільні позиції".

"Найголовніше, домовилися продовжити переговорний процес. Наступна зустріч відбудеться найближчими днями на польсько-білоруському кордоні", — заявив Мединський.

До цього часу представники делегацій проведуть консультації з лідерами держав щодо всіх переговорних позицій.

Нагадаємо, що 28 лютого українська делегація прибула на українсько-білоруський кордон у район річки Прип'ять для участі в переговорах із представниками РФ. Головні теми переговорів – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.