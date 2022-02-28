Вторжение РФ в Украину: завершился первый раунд переговоров делегаций в Беларуси

Стороны, по словам советника главы ОП, определили ряд приоритетных тем для обсуждения и нашли "некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции".

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что первый этап российско-украинских переговоров о немедленном прекращении огня закончен. Во время брифинга он заявил, что члены делегации обеих стран уезжают в свои столицы для консультаций.

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"Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Для того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультации в свои столицы", — отметил Подоляк.

Советник добавил, что стороны обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время, во время которых поднятые темы "получат конкретную практику развития".

В свою очередь глава российской делегации Владимир Мединский, комментируя результаты первого раунда переговоров сообщил, что стороны нашли "некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции".

"Самое главное, договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе", — заявил Мединский.

До этого времени представители делегаций проведут консультации с лидерами государств по всем переговорным позициям.

Напомним, что 28 февраля украинская делегация прибыла на украино-белорусскую границу в район реки Припять для участия в переговорах с представителями РФ. Главные темы переговоров — немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.