Украинская делегация прибыла на переговоры с российской стороной (видео)

Главный вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и отвод оккупационных российских войск с территории Украины.

28 февраля украинская делегация прибыла на украино-белорусскую границу в район реки Припять для участия в переговорах с представителями РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Офиса президента Украины.

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В состав делегации вошли: председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

На переговорах украинскую сторону представляет заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий — кадровый дипломат с почти 30-летним стажем. В прошлом Точицкий возглавлял миссию в ЕС, был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Бельгии, затем в Люксембурге. Сегодня Николай Точицкий — замминистра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил прямые переговоры президенту России Путину. "Хочу еще раз обратиться к президенту России. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", — сказал в частности Зеленский. 26 февраля случился срыв переговоров. Ситуацию подтвердил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, условия, которые передала через посредников российская сторона, Украину не удовлетворяла. "Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы".