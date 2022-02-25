Зеленский предложил Путину провести переговоры для прекращения войны в Украине (видео)

Президент напомнил, что оккупанты второй день подряд наносят ракетные удары по украинским городам, а переговоры с Владимиром Путиным нужны для того, чтобы "остановить гибель людей".

Президент Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимира Путину сесть за стол переговоров, чтобы остановить войну в Украине. Об этом говорится в новом видеообращении главы государства, которое было опубликовано 25 февраля.

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По его словам, Россия не просто вторглась в Украину, но и начала полномасштабную войну против Европы.

Владимир Зеленский напомнил западным союзникам, что оккупационные войска продолжают второй день подряд наносить ракетные удары по украинским городам.

"Танковые колонны и авианалеты максимально похожи на то, что Европа уже давно видела — во времена Второй мировой войны — и о чем говорила "никогда снова". Но вот это! Снова есть, в 2022 году. Спустя 75 лет после завершения Второй мировой войны. Уверен, вы это видите — вы все, вся Европа. Но мы не видим полностью, что вы собираетесь с этим делать. Как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам в Украине?", — задался вопросом президент.

В ходе видеообращения Владимир Зеленский поблагодарил США, Канаду, Новую Зеландию, Великобританию, Австралию и страны Европейского Союза за введение санкций против РФ и ограничении доступа Москвы к западным технологиям.

Глава государства не сомневается, что у Европы есть возможность остановить войну в Украине, изолировав Россию,и отключив ее от системы платежей SWIFT. Помимо этого, по словам Зеленского, из-за угрозы безопасности всего европейского континента ЕС может ввести нефтяное эмбарго и полностью закрыть небо над нашей страной.

В ходе видеообращения Владимир Зеленский перешел на русский язык и предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров для прекращения военной операции, из-за которой гибнут десятки мирных граждан.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей", — продолжил глава государства.

[ + – ] Зеленский обратился к Путину с предложением сесть за стол переговоров

Ранее в Офисе президента называли главную целью проведения военной операции РФ в Украине. Как утверждал советник главы ОП Михаил Подоляк, российские войска пытаются штурмовать Киев, чтобы устранить руководство страны с президентом Владимиром Зеленским.

25 февраля экс-канцлер Германии Ангела Меркель сделала первое публичное заявление после отставки и осудила вторжение войск РФ в Украину. По ее словам, военная операция России является агрессивной войной и нарушает международное право.