UA
UA
Разделы
Материалы
Политика Российско-украинская война

Зеленский предложил Путину провести переговоры для прекращения войны в Украине (видео)

2966
Зеленский Путин переговоры встреча вторжение Россия Украина война военная операция
Зеленский предложил Путину провести переговоры для прекращения военной операции

Президент напомнил, что оккупанты второй день подряд наносят ракетные удары по украинским городам, а переговоры с Владимиром Путиным нужны для того, чтобы "остановить гибель людей".

Президент Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимира Путину сесть за стол переговоров, чтобы остановить войну в Украине. Об этом говорится в новом видеообращении главы государства, которое было опубликовано 25 февраля.

По его словам, Россия не просто вторглась в Украину, но и начала полномасштабную войну против Европы.

Владимир Зеленский напомнил западным союзникам, что оккупационные войска продолжают второй день подряд наносить ракетные удары по украинским городам.

"Танковые колонны и авианалеты максимально похожи на то, что Европа уже давно видела — во времена Второй мировой войны — и о чем говорила "никогда снова". Но вот это! Снова есть, в 2022 году. Спустя 75 лет после завершения Второй мировой войны. Уверен, вы это видите — вы все, вся Европа. Но мы не видим полностью, что вы собираетесь с этим делать. Как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам в Украине?", — задался вопросом президент.

В ходе видеообращения Владимир Зеленский поблагодарил США, Канаду, Новую Зеландию, Великобританию, Австралию и страны Европейского Союза за введение санкций против РФ и ограничении доступа Москвы к западным технологиям.

Глава государства не сомневается, что у Европы есть возможность остановить войну в Украине, изолировав Россию,и отключив ее от системы платежей SWIFT. Помимо этого, по словам Зеленского, из-за угрозы безопасности всего европейского континента ЕС может ввести нефтяное эмбарго и полностью закрыть небо над нашей страной.

В ходе видеообращения Владимир Зеленский перешел на русский язык и предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров для прекращения военной операции, из-за которой гибнут десятки мирных граждан.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей", — продолжил глава государства.

Зеленский обратился к Путину с предложением сесть за стол переговоров

Ранее в Офисе президента называли главную целью проведения военной операции РФ в Украине. Как утверждал советник главы ОП Михаил Подоляк, российские войска пытаются штурмовать Киев, чтобы устранить руководство страны с президентом Владимиром Зеленским.

25 февраля экс-канцлер Германии Ангела Меркель сделала первое публичное заявление после отставки и осудила вторжение войск РФ в Украину. По ее словам, военная операция России является агрессивной войной и нарушает международное право.