Зеленський запропонував Путіну провести переговори, щоб припинити війну в Україні (відео)

Президент нагадав, що окупанти другий день поспіль завдають ракетних ударів по українських містах, а переговори з Володимиром Путіним потрібні для того, щоб "зупинити загибель людей".

Президент Володимир Зеленський запропонував російському лідеру Володимиру Путіну сісти за стіл переговорів, щоби зупинити війну в Україні. Про це йдеться в новому відеозверненні глави держави, яке опублікували 25 лютого.

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За його словами, Росія не просто вдерлася в Україну, а й розпочала повномасштабну війну проти Європи.

Володимир Зеленський нагадав західним союзникам, що окупаційні війська продовжують другий день поспіль завдавати ракетних ударів по українських містах.

"Танкові колони та авіанальоти максимально схожі на те, що Європа вже давно бачила — за часів Другої світової війни — і про що говорила "ніколи знову". Але ось це! Знову є, у 2022 році. Через 75 років після завершення Другої світової війни "Упевнений, ви це бачите — ви всі, вся Європа. Але ми не бачимо повністю, що ви збираєтеся з цим робити. Як збираєтеся захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам в Україні?", — запитав президент.

Під час відеозвернення Володимир Зеленський подякував США, Канаді, Новій Зеландії, Великій Британії, Австралії та країнах Європейського Союзу за введення санкцій проти РФ та обмеження доступу Москви до західних технологій.

Глава держави не сумнівається, що Європа має можливість зупинити війну в Україні, ізолювавши Росію, і відключивши її від системи платежів SWIFT. Крім цього, за словами Зеленського, через загрозу безпеці всього європейського континенту ЄС може запровадити нафтове ембарго та повністю закрити небо над нашою країною.

Під час відеозвернення Володимир Зеленський перейшов на російську мову і запропонував Володимиру Путіну сісти за стіл переговорів для припинення військової операції, через яку гинуть десятки мирних громадян.

"Хочу ще раз звернутися до президента Російської Федерації. По всій території України точаться бої. Сідаймо за стіл переговорів. Щоб зупинити загибель людей", — продовжив глава держави.

[ + – ] Зеленський звернувся до Путіна із пропозицією сісти за стіл переговорів

Раніше в Офісі президента називали головною метою проведення військової операції РФ в Україні. Як стверджував радник голови ВП Михайло Подоляк, російські війська намагаються штурмувати Київ, щоб усунути керівництво країни із президентом Володимиром Зеленським.

25 лютого ексканцлер Німеччини Ангела Меркель зробила першу публічну заяву після відставки та засудила вторгнення військ РФ в Україну. За її словами, військова операція Росії є агресивною війною та порушує міжнародне право.