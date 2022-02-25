"Немає жодного виправдання": Меркель засудила вторгнення армії РФ в Україну

Військова операція РФ проти України, за словами ексканцлера, є агресивною війною та знаменує перелом в історії Європи після закінчення Холодної війни.

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель зробила першу публічну заяву після своєї відставки та засудила військове вторгнення армії РФ в Україну. Про це ексглава уряду ФРН заявила в коментарі журналістам.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Військову операцію РФ в Україні, яку оголосив російський президент Володимир Путін 24 лютого, Ангела Меркель назвала "агресивною війною" та "кричущим порушенням міжнародного права".

"Ця агресивна війна з боку Росії знаменує собою глибокий перелом в історії Європи після закінчення Холодної війни. Цьому кричущому порушенню міжнародного права немає жодного виправдання, і я засуджую його найрішучіше ", — наголосила колишній канцлер Німеччини, спілкуючись із журналістами.

За словами Ангели Меркель, вона "в ці жахливі години й дні" повністю солідарна з українським народом та президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 25 лютого в Офісі президента попередили, що російські війська цілеспрямовано намагаються штурмувати Київ для ліквідації керівництва України та президента Володимира Зеленського.

Також 25 лютого Луганська ОДА повідомила про обстріл евакуаційних автобусів. Транспорт, який прямував у Щастя, обстріляли російські війська з реактивних систем залпового вогню "Град".

Зі свого боку, Генштаб ЗСУ поінформував про знищення 20 російських танків на півночі України. За даними військового командування, Росія зазнала колосальних втрат у Чернігівській області.