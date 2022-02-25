ЗСУ знищили вже 20 танків росіян на півночі України
Російські окупанти продовжують зазнавати тяжких втрат у Чернігівській області.
Підрозділи Оперативного командування "Північ" знищили близько 20 танків супротивника на Чернігівщині. Скільки втратили росіяни в живій силі, поки не уточнюють. Про це повідомляють на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.
Також один із підрозділів української армії знищив колону ворожої техніки, що рухалася з боку селища Ріпки на Чернігів. Наші воїни змогли знищити 10-15 одиниць російської техніки.
Нагадуємо, що Конотоп захопив ворог, а колони російських військових рухаються в Україну з Білорусі. Через те, що злітну смугу в Гостомелі пошкодили, окупанти рухаються своїм ходом в напрямку Чернігова та Києва.
Фокус також писав про те, що ЗСУ відбили удар армії РФ під Черніговом і захопили ворожу техніку. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Російські війська відступили від Чернігова на північний схід.