ЗСУ знищили вже 20 танків росіян на півночі України

Російські окупанти продовжують зазнавати тяжких втрат у Чернігівській області.

Підрозділи Оперативного командування "Північ" знищили близько 20 танків супротивника на Чернігівщині. Скільки втратили росіяни в живій силі, поки не уточнюють. Про це повідомляють на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

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Також один із підрозділів української армії знищив колону ворожої техніки, що рухалася з боку селища Ріпки на Чернігів. Наші воїни змогли знищити 10-15 одиниць російської техніки.

[ + – ] Українські війська знищили колону ворожої техніки, що рухалася з боку селища Ріпки на Чернігів. Фото: Скриншот

Нагадуємо, що Конотоп захопив ворог, а колони російських військових рухаються в Україну з Білорусі. Через те, що злітну смугу в Гостомелі пошкодили, окупанти рухаються своїм ходом в напрямку Чернігова та Києва.

[ + – ] Конотоп захопив ворог Фото: Скриншот

Фокус також писав про те, що ЗСУ відбили удар армії РФ під Черніговом і захопили ворожу техніку. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Російські війська відступили від Чернігова на північний схід.