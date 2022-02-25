Війська РФ рухаються в Україну з Білорусі. Конотоп захопили, йдуть бої за Мелітополь, — Генштаб ЗСУ

Війська окупантів продовжують наступати на Україну та використовують зброю дальньої дії та авіацію.

Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ на офіційній сторінці у Facebook, ворог все частіше вибирає цілями для поразки об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

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У Білорусі, на аеродромі Гомель сіли російські літаки Іл-76 з десантниками на борту. Через те, що злітну смугу в Гостомелі пошкодили, окупанти рухаються своїм ходом в напрямку Чернігова та Києва.

На Сіверщині українські військові річкою Білоус зупинили просування супротивника. Ворог намагається обійти Чернігів та напасти на Київ.

Підрозділи російських військ намагаються прорватись за напрямом Козелець-Бровари та Конотоп-Ніжин-Київ. Місто Конотоп захопили.

На півдні окупанти вийшли на лінію Херсон, Нова Каховка, Каховка, щоб утримати дамбу Північнокримського каналу для забезпечення водою тимчасово окуповану територію Криму. Йдуть бої за Мелітополь. На Донецькому напрямку у ворога немає жодних успіхів. План вийти на межі Донецької та Луганської областей зірвала українська армія. Але позиції ЗСУ продовжують обстрілювати.

У районі Харкова та Валуйків наші війська змогли зупинити ворога та зміцнитися. Йдуть оборонні бої.

Угруповання ВПС України продовжує відбивати удари ворога з повітря.

Збройні сили України ведуть оборонну операцію та намагаються зупинити просування ворога на всій території України.

Нагадуємо, що ВПС України прокоментували вибухи на російському військовому аеродромі в місті Міллерово Ростовської області. Там, сьогодні, 25 лютого прогриміли вибухи, і російські ЗМІ звинуватили в цьому Україну.

Також Фокус писав про те, що затриманий під Гостомелем диверсант виявився протоієреєм УПЦ МП. Про це повідомив проєкт Bellingcat.