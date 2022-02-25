Затриманий під Гостомелем диверсант виявився протоієреєм УПЦ МП, — Bellingcat

Профіль священика в соцмережах містив багато проросійського контенту.

Фахівці проєкту журналістських розслідувань Bellingcat зацікавилися фактом затримання диверсанта біля збитого російського вертольота в Гостомелі. Їм вдалося встановити, що чоловік є протоієреєм української православної церкви московського патріархату, повідомляє Твіттер проєкту.

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Поряд зі збитим у Гостомелі вертольотом українські військові затримали російського диверсанта. Він намагався вдавати українця, але його видали записи, що знаходилися з ним, і спеціальні прилади. До того ж він погано говорив українською, назвавши себе "виродком Житомирської області".

Розслідувачі Bellingcat спробували ідентифікувати затриманого. Для цього вони використали російський сайт розпізнавання особи Findclone, створеного на основі зібраних даних російської соцмережі ВКонтакте, а також сайту розпізнавання особи Pimeyes. Обидва ресурси ідентифікували одну особу. Ним виявився протоієрей УПЦ МП, на ім'я Михайло Павлушенко. Його сторінка в соцмережі містить багато проросійського контенту.

Нагадаємо, заступниця голови Міністерства оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти захопили українську військову техніку, на якій рухаються в бік Києва.

Також Фокус розповідав, як пройшла ніч 25 лютого в Києві, по якому російські війська продовжили завдавати ракетних ударів.