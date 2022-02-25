Нові ракетні удари та пожежі в житлових будинках: що відбувалося в Києві вночі 25 лютого

Системі ППО вдалося знищити кілька ворожих повітряних об'єктів, уламки яких падали в житлових кварталах столиці.

У п'ятницю, вночі, 25 лютого, російські війська продовжили обстрілювати Київ, застосовуючи авіацію та ракетні удари. Про це повідомив радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Після 04:00 ранку чиновник повідомив, що особисто чув два потужні вибухи в столиці.

"Щойно продовжилися удари по Києву крилатими або балістичними ракетами", — написав Геращенко у своєму Telegram.

Через 20 хвилин радник голови МВС заявив, що в небі над столицею система ППО знищила ворожий летальний апарат, уламки якого впали на житловий будинок у районі Дарниці.

"Терміново! Хто може! Виїжджайте за адресою київ, вул. Кошиця 7а. Там горить 9-поверховий житловий будинок. Від 4 по 9 поверх. Його гасять рятувальники. Мабуть, багато жертв серед мирного населення! Терміново покажіть це варварство Путіна на весь світ!" — писав Геращенко та публікував кадри з місця НП.

О 06:14 пресслужба ДСНС поінформувала про ліквідацію пожежі в багатоквартирному будинку на вулиці Кошиця 7а, на якій упали уламки російського летального апарату. Рятувальники з палаючої будівлі врятували 20 людей і евакуювали ще 150 громадян. За даними ДСНС, внаслідок НП постраждало вісім мешканців будинку.

[ + – ] Пожежа у київській багатоповерхівці після падіння уламків літака [ + – ] Пожежа у київській багатоповерхівці після падіння уламків літака [ + – ] Пожежа у київській багатоповерхівці після падіння уламків літака

Схожий інцидент, як повідомляють у ДСНС, стався на вулиці Садовій у Дарницькому районі Києва. О 05:00 за місцевим часом у приватному будинку спалахнула пожежа після того, як фрагменти літака впали на приватну територію.

"Площа пожежі уточнюється. Інформація про жертв і постраждалих уточнюється. Від ДСНС залучено 15 осіб і 2 одиниці техніки", — йшлося в повідомленні.

[ + – ] На Дарниці спалахнув приватний будинок через падіння уламків літака [ + – ] На Дарниці спалахнув приватний будинок через падіння уламків літака [ + – ] На Дарниці спалахнув приватний будинок через падіння уламків літака

Після 07:00 у Києві запрацювали сирени цивільної оборони. Пресслужба КМДА попередила громадян, що це не навчальна тривога, та закликала громадянських негайно спуститися до найближчого укриття.

"Увага, це не навчальна тривога! Оголошена повітряна загроза! Всі станції метрополітену під час тривоги доступні людям як укриття в будь-який час доби. Столиця працює в умовах воєнного стану. Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте спокій", — попередили в КМДА.

Раніше повідомлялося, що підрозділи ЗСУ відбили аеродром Гостомель у російських військ. Територію стратегічного об'єкту очистили від окупантів, проте бої під Києвом продовжувалися. Радник голови МВС Антон Геращенко стверджував, що ввечері 24 лютого росіяни, що вижили, втекли з території аеродрому в ліси.

Увечері 24 лютого пресслужба ООС повідомляла, що українські військовослужбовці взяли під повний контроль прифронтове Щастя, а в районі Пищевика російського війська довелося відступити з поля бою.