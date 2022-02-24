Щастя – під повним контролем України, біля Пищевика ворог відступив

Уздовж лінії розмежування на Донбасі точаться бої, але Щастя перебуває під контролем ЗСУ.

Щастя перебуває під повним контролем українських військових. У процесі боїв ворог зазнав тяжких втрат у живій силі та техніці та відступив. У полон потрапили російські окупанти. Про це повідомила пресслужба Об'єднаних Сил.

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Також, за даними ОС, станом на 18:00 з боку збройних сил РФ продовжувалися обстріли вздовж усієї лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях.

"У районі населеного пункту Пищевик спроба прориву російських окупаційних військ завершилася невдачею. Ворог відступив із втратами. Українські військовослужбовці знищили 4 танки противника. Об'єднані сили впевнено утримують власні позиції і дають гідну відсіч загарбникам", — повідомили в ОС.

У Генштабі ЗСУ з посиланням на радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка повідомили, що російські війська, які атакували Україну, взяли оперативну паузу та здійснюють перегрупування сил, але позиційні бої продовжуються практично по всій країні поблизу кордону з Російською Федерацією та Білоруссю.

За словами Подоляка, запеклі бої продовжуються на півдні України. "Під ударом знаходяться Генічеськ, Скадовськ, Нова Каховка. Дуже багато фото- та відеофіксації руйнувань, які завдають російські збройні сили вже навіть цивільній інфраструктурі", — сказав Михайло Подоляк.

Він зазначив, що запеклі бої також продовжуються на Донецькому та Луганському напрямах, і Збройні Сили України були готові до такого розвитку подій. Українські захисники дуже активно чинять опір і навіть відкидають супротивника на деяку відстань від кордонів. Україна, як і раніше, контролює постачання продуктів харчування та інфраструктуру, що забезпечує повсякденне життя людей.

Михайло Подоляк зазначив, що на півдні та сході України російські збройні сили атакують не лише військову інфраструктуру, а й почали завдавати швидких ударів по цивільних об'єктах.

"У Вугледарі під обстріл реактивними залповими системами потрапила лікарня. Також "Градами" атакують мікрорайони Маріуполя", — зазначив Подоляк.

За його словами, з території Білорусі не лише зайшли сухопутні війська агресора, а й було здійснено удари чотирма балістичними ракетами по території України. Це юридичні докази великої війни, яку розв'язала РФ проти України за допомогою Білорусі, і вони мають бути зафіксовані, упевнений Михайло Подоляк.

"Є також оперативні дані, що кілька ДРГ Російської Федерації хотіли вчинити терористичний акт на Чорнобильській АЕС і спричинити потужну екологічну катастрофу. Це істотно змінює картину того, що відбувається в Україні. Зрозуміло, що РФ не просто хоче повалити уряд або замінити його на маріонеткових виконавців — вона хоче спричинити максимальні руйнування в Україні. Навіть екологічний характер”, — зазначив Михайло Подоляк.

Як повідомляв Фокус, 24 лютого російський розвідувальний взвод здався в полон українським захисникам.

Раніше в районі міста Глухів Сумської області українські військові застосували ПТРК Javelin і знешкодили колону російської техніки — 15 російських танків Т-72.

Як писав Фокус, окупанти намагаються атакувати острів Зміїний, проте прикордонники чинили опір. Також міністр оборони Резніков повідомив, що окупанти втратили 6 літаків, 2 вертольоти та 5 танків.