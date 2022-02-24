ЗСУ знищили 15 російських танків поряд із містом Глухів

Українськими військовими були застосовані ПТРК "Javelin".

У районі міста Глухів Сумської області українські військові застосували ПТРК "Javelin" та знешкодили колону російської техніки. 15 російських танків Т-72, повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

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Раніше в соцмережах було кілька повідомлень, що росіяни нібито взяли місто Суми, але українські військові спростували цю дезінформацію.

Раніше Фокус повідомляв, що на Сумщині з ранку, 24 лютого 2022 року, люди бачили російську військову техніку, яка просувалася вглиб української території з боку міста Охтирка.

Місто Харків бомбитимуть, за повідомленнями в соцмережах. Не зовсім зрозуміло, чи це правда. Місцеві жителі шукають укриття в метро, яке працює у місті безкоштовно.