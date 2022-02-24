На Сумщині ворог аткував військову частину та підірвав міст: ЗСУ відбилися, але не повністю

Журналісти Фокусу з'ясували, що люди зараз ховаються у підвалах. А магазини та АЗС закриті.

По Сумській області пересувається військова техніка РФ. Як повідомляють Фокус місцеві жителі міста Охтирка, з самого ранку вона зайшла з боку села Писарівка.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Бачили гради, санітарні автомобілі, бензовози. Танки обстріляли місцеву військову частину. Постріли чути у бік Гадяча. Військова частина відбилася. З боку Білгорода наразі йде 51 одиниця техніки РФ. В Охтирці спалили три з них. Кажуть, частина російської техніки прорвалася у бік Гадяча", — повідомляє Микола.

Він уточнює: удари були точкові – по об'єктах інфраструктури, "артилерією не крили".

"Нещодавно (розмова відбулася о 15:30) підірвали міст у Климентовому, який з'єднує Охтирку з Тростянцем. Прямо зараз до Охтирки заходять нові дві колони бронетехніки", — говорить Микола.

Місцева влада на місцях, діє територіальна оборона. Більшість місцевих жителів ховаються в підвалах, автозаправки та магазини зачинені, обстріл триває.