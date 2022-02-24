В Сумской области враг атковал воинскую часть и подорвал мост: ВСУ отбились, но не полностью

Журналисты Фокуса выяснили, что люди сейчас прячутся в подвалах. А магазины и АЗС закрыты.

По Сумской области передвигается военная техника РФ. Как сообщают Фокусу местные жители города Ахтырка, с самого утра она зашла со стороны села Писаревка.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Видели грады, санитарные автомобили, бензовозы. Танки обстреляли местную воинскую часть. Выстрелы слышны в сторону Гадяча. Военная часть отбилась. Со стороны Белгорода в данный момент идет 51 единица техники РФ. В Ахтырке сожгли три из них. Говорят, часть российской бронетехники прорвалась в сторону Гадяча", — сообщает Николай.

Он уточняет: удары были точечные – по объектам инфраструктуры, "артиллерией не крыли".

"Недавно (разговор состоялся в 15.30) взорвали мост в Климентово, который соединяет Ахтырку с Тростянцом. Прямо сейчас в Ахтырку заходят новые две колонны бронетехники", — говорит Николай.

Местные власти на местах, действует территориальная оборона. Большинство местных жителей прячутся в подвалах, автозаправки и магазины закрыты, обстрелы продолжаются.