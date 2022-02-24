ВСУ уничтожили 15 российских танков рядом с городом Глухов

Украинскими военными были применены ПТРК "Javelin".

В районе города Глухов Сумской области украинские военные применили ПТРК "Javelin", и обезвредили колонну российской техники. 15 российских танков Т-72, сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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Ранее в соцсетях было несколько сообщений о том, что россияне якобы взяли город Сумы, но украинские военные опровергли эту дезинформацию.

Ранее Фокус сообщал, что в Сумской области с утра, 24 февраля 2022 года, люди видели российскую военную технику, которая продвигалась вглубь украинской территории со стороны города Ахтырка.

Город Харьков будут бомбить, по сообщениям в соцсетях. Не совсем ясно, правда это или нет. Местные жители ищут укрытие в метро, которое работает в городе бесплатно.