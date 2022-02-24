Харьков начали бомбить - СМИ (видео)

Мер Харькова просит всех оставаться в убежищах.

24 февраля поступила информация о том, что на Харьков будет нанесен ракетный удар. В соцсетях сообщают, что Харьков снова начали бомбить, и мирные жители укрываются в метро, пишет Униан.

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Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил людям, что российские танки стоят в районе окружной дороги. Метро — это самое безопасное место, и все коммунальные службы работают. Среди мирного населения жертв нет, Терехов просит всех оставаться в убежищах.

Харьковчане сообщают, что ситуация успокоилась, но люди остаются на местах в укрытиях.

24 февраля жители украинских городов проснулись от звуков взрывов. Россия начала военную операцию против Украины. В Генштабе ВСУ рассказали, что уже взяли в плен первых российских военнослужащих, которые проходили службу под Москвой.