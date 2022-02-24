Украина взяла в плен первых российских военных. Фото

Двух российских оккупантов из Ямпольского мотострелкового полка взяли в плен военные 93 ОМБР "Холодный Яр"

Украина взяла в плен первых российских военных с начала вторжения России. Отличились бойцы 93-й бригады "Холодный Яр". Об этом сообщают в генштабе ВСУ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По шевронам пленных стало ясно, что это военные из 91701 Ямпольского мотострелкового полка.

"Силы обороны сдерживают наступление российского агрессора", — сообщают ЗСУ.

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный уточняет, что на объездной дороге города Харьков было сожжено 4 танка российских оккупантов.

Уничтожено не менее семи самолетов, пяти вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага. В районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов.

Три российских вертолета были уничтожены в Гостомеле.