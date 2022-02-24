Україна полонила перших російських військових. Фото

Двох російських окупантів із Ямпільського мотострілецького полку взяли в полон військові 93 ОМБР "Холодний Яр"

Україна полонила перших російських військових із початку вторгнення Росії. Відзначилися бійці 93-ї бригади "Холодний Яр". Про це повідомляють у генштабі ЗСУ.

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За шевронами полонених стало ясно, що це військові з 91701 Ямпільського мотострілецького полку.

"Сили оборони стримують наступ російського агресора", — повідомляють ЗСУ.

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний уточнює, що на об'їзній дорозі міста Харків було спалено 4 танки російських окупантів.

Знищено не менше семи літаків, п'яти вертольотів і десятки одиниць броньованої техніки ворога. У районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів.

Три російські вертольоти були знищені в Гостомелі.