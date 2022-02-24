Взрывы слышны в Киеве и Харькове: Россия начала военную операцию против Украины

Украинцы практически по всей стране проснулись от звуков взрывов. Владимир Путин выступил с заявлением о проведении специальной военной операции

Россия начала военную операцию против Украины. Сообщается об артиллерийских обстрелах и взрывов в разных городах: Киев, Харьков, Мариуполь, Днепр, Житомир.

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Около 5 утра Владимир Путин выступил с заявлением, в котором заявил: "Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации".

После этого по соцсетям пошла информация о различных взрывах и обстрелах.

Главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов сообщил, что российские войска пересекли северные границы Украины.

О начале вторжения объявил и советник главы МВД Антон Геращенко.

Взрывы слышны в Киеве сразу в нескольких районах, сообщают комментаторы Телеграм-канала Фокуса: Голосеево, Позняки, Соломенский район, Дарница, Лесной, Троещина. Из аэропорта Борисполь эвакуируют персонал. Авиарейсов по всей стране, разумеется, нет. Мэр Борисполя заявляет, что взрывы в районе аэропорта были осуществлены украинским ПВО по неизвестным беспилотным аппаратам.

Есть видео со взрывами в Харькове и Днепре.

[ + – ] Взрывы в Харькове

[ + – ] Днепр

В МВД советуют пока находиться дома, передает Униан. "Пока сирены нет, пусть граждане находятся дома. Как только будет сигнал оповещения. Для своего успокоения пусть сейчас зайдут на сайт ГСЧС, там прописаны инструкции. Там прописано, что надо делать после того, как услышали сигнал оповещения. И пусть проверят тревожный чемоданчик, у всех ли он собран, и все ли вещи там есть", — сказала пресс-секретарь МВД Елена Матвеева.

На происходящее отреагировал президент США Джо Байден. "Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу", — пишется на сайте Белого Дома.

Вчера вечером глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия эвакуировала работников химзавода в Крыму и украинская разведка не исключает диверсии.