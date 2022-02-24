Вибухи чути в Києві та Харкові: Росія розпочала військову операцію проти України

Українці практично всією країною прокинулися від звуків вибухів. Володимир Путін виступив із заявою про проведення спеціальної військової операції

Росія розпочала військову операцію проти України. Повідомляється про артилерійські обстріли та вибухи в різних містах: Київ, Харків, Маріуполь, Дніпро, Житомир.

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Близько 5 ранку Володимир Путін виступив із заявою, у якій заявив: "Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета — захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму. І для цього ми будемо прагнути до демілітаризації та денацифікації України, а також переказу суду тих, хто вчинив численні криваві злочини проти мирних жителів, у тому числі й громадян Російської Федерації.

Після цього по соцмережах пішла інформація про різні вибухи й обстріли.

Головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов повідомив, що російські війська перетнули північні кордони України.

Про початок вторгнення оголосив радник голови МВС Антон Геращенко.

Вибухи чути у Києві відразу в кількох районах, повідомляють коментатори Телеграм-каналу Фокусу: Голосієво, Позняки, Солом'янський район, Дарниця, Лісовий, Троєщина. З аеропорту Бориспіль евакуювали персонал. Авіарейсів по всій країні, зрозуміло, немає. Мер Борисполя заявляє, що вибухи в районі аеропорту було здійснено українським ППО з невідомих безпілотних апаратів.

Є відео з вибухами у Харкові та Дніпрі.

[ + – ] Вибухи у Харкові

[ + – ] Дніпро

У МВС радять поки що перебувати вдома, передає УНІАН. "Поки сирени немає, нехай громадяни будуть вдома. Як тільки буде сигнал сповіщення. Для свого заспокоєння нехай зараз зайдуть на сайт ДСНС, там прописані інструкції. Там прописано, що треба робити після того, як почули сигнал оповіщення. І нехай перевірять тривожну валізку, чи все вони зібрали та чи всі речі там є", — сказала прессекретар МВС Олена Матвєєва.

На те, що відбувається, відреагував президент США Джо Байден. "Президент Путін обрав навмисну війну, яка принесе катастрофічні людські жертви та страждання. Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе цей напад, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть єдиним і рішучим чином. Світ закликає Росію до відповіді", — пишеться на сайті Білого Дому.

Учора ввечері глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Росія евакуювала працівників хімзаводу в Криму, та українська розвідка не виключає диверсію.