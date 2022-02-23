Росія евакуювала працівників хімзаводу в Криму, може статися провокація, — Кулеба
Українська розвідка не заперечила скоєння теракту чи хімічної диверсії з боку РФ з метою звинувачення України.
В окупованому Росією кримському місті Армянськ нічну зміну хімічного заводу "Титан" було евакуйовано. Імовірно, це може свідчити про підготовку провокації з боку РФ. Про це йдеться у твіті міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, опублікованому в середу, 23 лютого.
За словами глави МЗС, інформація про евакуацію працівників хімічного підприємства викликає занепокоєння.
"Це може бути підготовкою до іншої постановочної провокації з боку Росії", — припустив Кулеба.
Також міністр закордонних справ заявив, що в Москви "немає межі" у її спробах сфальсифікувати приводи для подальшої агресії щодо української держави.
Водночас Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що за його даними на заводі "плануються ймовірні провокації".
"Не заперечується можливість теракту чи хімічна диверсія з метою звинувачення української сторони", — йдеться у публікації відомства у Facebook.
Як стверджує українська розвідка, 23 лютого о 20:00 всіх працівників "Титану", приблизно 50 осіб, евакуювали.
"Ми офіційно заявляємо, що Україна не планувала і не планує жодних диверсійних дій на цьому об'єкті та спростовуємо всі заяви щодо цього", — заявили в ГУР МО.
Зазначимо, що Армянськ розташований неподалік адміністративного кордону окупованого Криму та Херсонської області.
Тим часом на всій території України, крім Донецької, Луганської областей, Криму та Севастополя, з півночі 24 лютого почне діяти режим надзвичайного стану. Які обмеження будуть введені читайте в нашому матеріалі.
Раніше ми писали, що, за даними видання Newsweek, вторгнення РФ на українську територію може розпочатися протягом 48 годин.