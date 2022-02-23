Росія евакуювала працівників хімзаводу в Криму, може статися провокація, — Кулеба

Українська розвідка не заперечила скоєння теракту чи хімічної диверсії з боку РФ з метою звинувачення України.

В окупованому Росією кримському місті Армянськ нічну зміну хімічного заводу "Титан" було евакуйовано. Імовірно, це може свідчити про підготовку провокації з боку РФ. Про це йдеться у твіті міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, опублікованому в середу, 23 лютого.

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За словами глави МЗС, інформація про евакуацію працівників хімічного підприємства викликає занепокоєння.

"Це може бути підготовкою до іншої постановочної провокації з боку Росії", — припустив Кулеба.

Також міністр закордонних справ заявив, що в Москви "немає межі" у її спробах сфальсифікувати приводи для подальшої агресії щодо української держави.

[ + – ] Твіт Кулеби

Водночас Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що за його даними на заводі "плануються ймовірні провокації".

"Не заперечується можливість теракту чи хімічна диверсія з метою звинувачення української сторони", — йдеться у публікації відомства у Facebook.

Як стверджує українська розвідка, 23 лютого о 20:00 всіх працівників "Титану", приблизно 50 осіб, евакуювали.

"Ми офіційно заявляємо, що Україна не планувала і не планує жодних диверсійних дій на цьому об'єкті та спростовуємо всі заяви щодо цього", — заявили в ГУР МО.

[ + – ] Допис ГУР МО

Зазначимо, що Армянськ розташований неподалік адміністративного кордону окупованого Криму та Херсонської області.

[ + – ] Розташування міста Армянськ

Тим часом на всій території України, крім Донецької, Луганської областей, Криму та Севастополя, з півночі 24 лютого почне діяти режим надзвичайного стану. Які обмеження будуть введені читайте в нашому матеріалі.

Раніше ми писали, що, за даними видання Newsweek, вторгнення РФ на українську територію може розпочатися протягом 48 годин.