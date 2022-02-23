Россия эвакуировала работников химзавода в Крыму, может случиться провокация, — Кулеба

Украинская разведка не исключила совершения теракта или химической диверсии со стороны РФ с целью обвинения Украины.

В оккупированном Россией крымском городе Армянск ночная смена химического завода "Титан" была эвакуирована. Предположительно, это может свидетельствовать о подготовке провокации со стороны РФ. Об этом говорится в твите министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, опубликованном в среду, 23 февраля.

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По словам главы МИД, информация об эвакуации сотрудников химического предприятия вызывает беспокойство.

"Это может быть подготовкой к другой постановочной провокации со стороны России", — допустил Кулеба.

Также министр иностранных дел заявил, что у Москвы "нет предела" в ее попытках сфальсифицировать предлоги для дальнейшей агрессии в отношении украинского государства.

[ + – ] Твит Кулебы

В свою очередь Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что по его данным на заводе "планируются вероятные провокации".

"Не исключается теракт или химическая диверсия с целью обвинения украинской стороны", — говорится в публикации ведомства в Facebook.

Как утверждает украинская разведка, 23 февраля в 20:00 всех работников "Титана", около 50 человек, эвакуировали.

"Мы официально заявляем, что Украина не планировала и не планирует никаких диверсионных действий на этом объекте и опровергаем все заявления на этот счет", — заявили в ГУР МО.

[ + – ] Пост ГУР МО

Отметим, что Армянск расположен неподалеку от административной границы оккупированного Крыма и Херсонской области.

[ + – ] Расположение города Армянск

Тем временем по всей территории Украины, кроме Донецкой, Луганской областей, Крыма и Севастополя, с полуночи 24 февраля начнет действовать режим чрезвычайного положения. Какие ограничения будут введены — читайте в нашем материале.

Ранее мы писали, что, по данным издания Newsweek, вторжение РФ на украинскую территорию может начаться в течение 48 часов.