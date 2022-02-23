РФ готовится к полномасштабному вторжению в Украину в ближайшие 48 часов — Newsweek

По информации журналистов, администрация главы Белого дома Джо Байдена уже обратилась к украинскому гаранту Владимиру Зеленскому. Также сообщается, что информацию американские чиновники получили от разведки.

Россия готовится к полномасштабному вторжению в Украину в течение 48 часов. Такую информацию опубликовало издание Newsweek 23 февраля, ссылаясь на собственный источник в разведке США.

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Как пишут журналисты, о возможном вторжении в течение 48 часов администрация президента США Джо Байдена уже предупредила президента Украины Владимира Зеленского. По неподтвержденной информации со стороны официальных лиц, якобы такие даты вторжения изданию предоставил представитель американской разведки.

Newsweek, ссылаясь на разведку, также говорит о прибытии российских войск, "которых Москва называет миротворцами" на территорию ОРДЛО еще 21 февраля.

Также по информации издания, по словам американского чиновника, вторжение произойдет не только со стороны временно оккупированных территорий: планируется крупное наступление на Киев.

По информации Newsweek, второй американский чиновник сообщил изданию, что полномасштабное наступление начнется после хакерской атаки. Кстати, мощная DDoS-атака на государственные сайты зафиксирована сегодня, 23 февраля. Однако, оба чиновника якобы утверждают, что "планы России могут меняться в зависимости от ежедневных событий".

21 февраля президент Путин подписал указ о признании независимости "ЛДНР" и Россия ввела свои войска на территорию ОРДЛО. О том, что Россия готовится к вторжению и может нанести удар, после внеочередного экстренного заседания "Украина-НАТО" 22 февраля заявил и генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. 22 февраля Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов, а 23 феврале в Украине вводят чрезвычайное положение.