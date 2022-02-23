Госсайты смогли выдержать массированную DDoS-атаку: Госспецсвязи об инциденте 23 февраля

Некоторые правительственные веб-ресурсы работают с перебоями, так как трафик был переключен на другого провайдера для минимизации ущерба, заявили в ведомстве.

Сайты ряда государственных и банковских учреждений подверглись массированной DDoS-атаке. Часть атакованных информационных систем недоступна или работают с перебоями, это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба. Другие сайты эффективно противостоят атаке и работают в нормальном режиме, сообщает Госспецсвязи.

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В настоящее время идет работа по противодействию атакам, сбор и анализ информации. "Просим все органы, атакованные или подозревающие о возможной атаке, обращаться в Правительственную команду реагирования на чрезвычайные компьютерные события CERT-UA", — сказано в сообщении.

Госспецсвязи намерена и в дальнейшем оперативно информировать о текущем состоянии дел через официальные каналы коммуникации.

Ранее Фокус сообщал, что некоторые правительственные и частные интернет-ресурсы Украины 15 февраля 2022 года подверглись мощной DDoS-атаке. В частности, были атакованы сайты "ПриватБанка", "Ощадбанка", МВД, МОУ и Вооруженных сил, а также портал "Дiя".

Одним из первых восстановил свою работу "ПриватБанк", его терминалы начали работать в тот же день, хотя и с некоторыми сбоями. В частности, работа банкоматов была возобновлена в течение одного часа.

Позднее представители украинского Министерства обороны объяснили, что DDoS-атака на веб-ресурсы правительственных учреждений, в частности, на их сайт, удалась, потому что злоумышленникам смогли найти уязвимые места в коде. Специалисты оборонного ведомства осуществили настройку дополнительной защиты и выполнили отдельные технические работы, чтобы возобновить штатное функционирование портала.