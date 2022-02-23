Держсайти змогли витримати масовану DDoS-атаку: Держспецзв'язку про інцидент 23 лютого

Деякі урядові вебресурси працюють з перебоями, оскільки трафік був переключений на інший провайдер для мінімізації збитків, заявили у відомстві.

Сайти низки державних і банківських установ зазнали масованої DDoS-атаки. Частина атакованих інформаційних систем недоступна або працює з перебоями, це пов'язано з переключенням трафіка на іншого провайдера для мінімізації шкоди. Інші сайти ефективно протистоять атаці та працюють у нормальному режимі, повідомляє Держспецзв'язку.

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Наразі триває робота з протидії атакам, збирання та аналіз інформації. "Просимо всі органи, які атаковані або підозрюють про можливу атаку, звертатися до Урядової команди реагування на надзвичайні комп'ютерні події CERT-UA", — сказано в повідомленні.

Держспецзв'язку має намір і надалі оперативно інформувати про стан справ через офіційні канали комунікації.

Раніше Фокус повідомляв, що деякі урядові та приватні інтернет-ресурси України 15 лютого 2022 року зазнали потужної DDoS-атаки. Зокрема, були атаковані сайти "ПриватБанку", "Ощадбанку", МВС, МОУ та Збройних сил, а також портал "Дiя".

Одним із перших відновив свою роботу "ПриватБанк", його термінали почали працювати в той же день, хоч і з деякими збоями. Зокрема, роботу банкоматів було відновлено протягом однієї години.

Пізніше представники українського Міністерства оборони пояснили, що DDoS-атака на вебресурси урядових установ, зокрема, на їхній сайт, вдалася, тому що зловмисникам змогли знайти вразливі місця в коді. Фахівці оборонного відомства здійснили налаштування додаткового захисту та виконали окремі технічні роботи, щоб відновити штатне функціонування порталу.