Деякі інформаційні ресурси України зазнали потужної DDOS-атаки, — Держспецзв'язку

Роботу сервісів "ПриватБанку", "Ощадбанку" та МВС відновлено. Досі "лежать" сайти Міноборони та Збройних Сил.

Сайти двох найбільших українських банків та силових відомств зазнали потужної DDOS-атаки у другій половині дня 15 лютого. Про це повідомляє державна служба спецзв'язку та захисту інформації України.

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"Було зафіксовано перебої в роботі вебсервісів "ПриватБанку" та "Ощадбанку". Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України", — сказано в повідомленні.

Наразі роботу банківських вебресурсів та сайту МВС відновлено.

Інформацію про відновлення роботи своїх сервісів Фокусу підтвердила пресслужба "Ощадбанку".

"Клієнтам доступні сайт, мобільний додаток, банкоматна та термінальна мережа. Відповідні служби банку працюють у посиленому режимі", — повідомили Фокусу в "Ощадбанку".

Служба спецзв'язку та захисту інформації України запевняє, що фахівці з кібербезпеки "вживають усіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки" на українські вебресурси.

Варто зазначити, що станом на 20.50 15 лютого сайти Збройних сил України та Міністерства оборони не відновили роботу.

Як раніше повідомляв Фокус, 15 лютого "ПриватБанк" зазнав масштабної DDOS-атаки, проте незабаром відновив роботу.

Пізніше Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при РНБО України заявив, що атака була спрямована лише на додаток "Приват24", але вкладам клієнтів цей напад ніяк не загрожує.

Хакерської атаки 15 лютого також зазнав і Ощадбанк. У коментарі Фокусу пресслужба банку розповіла, що через "додаткове навантаження на канали зв'язку" сталося лише уповільнення входу до системи програми. Після 18.00 15 лютого перестали працювати сайти Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони та Збройних Сил України.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України заявив, що 15 лютого стане критичним днем інформаційних атак на Україну.