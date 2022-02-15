Загрози внескам у Приватбанку немає, — РНБО про масштабну кібератаку в Україну

Кібератака, за даними Центру стратегічних комунікацій, була спрямована виключно на програму "Приват24". В РНБО також повідомили, що перебої спостерігаються у роботі іншого держбанку — "Ощадбанк".

Приватбанк протягом останніх кількох годин перебуває під DDS-атакою, проте жодної загрози для грошей вкладників немає. Про це інформує пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при РНБО.

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За даними відомства, кібератаку було спрямовано виключно на додаток "Приват24".

"Інші грошові операції здійснюються в звичайному режимі. Жодної загрози для коштів вкладників ПриватБанку немає", — йдеться у повідомленні Центру комунікацій.

Повідомляється, що перебої також спостерігаються у роботі державного "Ощадбанку" й інтернет-банкінгу "Ощад24". Відомство при РНБО зазначає, що хакерській атаці піддалися ще сайти Міністерства оборони України та Збройних сил.

"Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже, за великим рахунком, його агресивні плани не спрацьовують", — підсумували в Центрі стратегічних комунікацій.

[ + – ] В РНБО прокоментували кібератаку на "ПриватБанк" та "Ощадбанк"

Раніше повідомлялося, що 15 лютого клієнти ПриватБанку отримували повідомлення про збій у роботі банкоматів держбанку. СМС розсилалися громадянам із телефонного номера, який має код Польщі. Кіберполіція назвала інформаційною атакою масове надсилання повідомлень клієнтам ПриватБанку про збій у роботі банкоматів.

Народний депутат Олександр Дубінський, зі свого боку, повідомляв, що державний ПриватБанк зазнав хакерської атаки, через яку клієнти не можуть скористатися сервісами банку.