ПриватБанк зазнав хакерської атаки: не працює сайт і мобільний додаток

За словами народного депутата Олександра Дубінського, причиною збою стала масова DDoS-атака з боку хакерів, яка спостерігається вже кілька годин.

Протягом кількох останніх годин 15 лютого 2022 сервіси "ПриватБанку" не працюють. Технічні складнощі не дають можливості клієнтам користуватися багатьма видами послуг банку.

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Не працює програма "Приват24" — при спробі зайти в застосунок з'являється повідомлення про помилку. Багато клієнтів банку мають проблеми з прийомом і відправкою платежів.

[ + – ] Банк Приват – сервіси не працюють

Також не працює і сайт "Приват 24" — він не завантажується вже протягом досить тривалого часу.

[ + – ] Сайт Приват 24 не завантажується

У соцмережах поширюють чутки про те, що сервіси банку були піддані ДДОС-атакам. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Олександр Дубінський. Видання Фокус надіслало запит до пресслужби "ПриватБанку", щоб отримати достовірну інформацію. Стежте за нашими новинами.

Раніше Фокус повідомляв, що кіберполіція України спростувала повідомлення про інформацію, що розповсюджується в соцмережах щодо того, що банкомати ПриватБанку не працюють. Співробітники служби назвали це "інформаційною атакою".

Тим часом влада США та країн ЄС готує свої банки до можливих кібератак з боку Росії.

Анонімний користувач опублікував базу даних, викрадену в результаті кібератаки 14 січня.