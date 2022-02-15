"Це інформаційна атака": Кіберпол спростував повідомлення про збої в роботі банкоматів

СМС розсилалися з номера, що має код Польщі. "ПриватБанк" стверджує, що працює у штатному режимі та не фіксує надмірного зняття готівки у своїх банкоматах.

П'ятнадцятого лютого невідомі почали надсилати СМС-повідомлення про збої в роботі банкоматів "ПриватБанку". Кіберполіція спростувала цю інформацію на офіційній сторінці у Facebook.

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Користувачі соціальних мереж опублікували повідомлення з номера, що починається на +48 — це міжнародний телефонний код Польщі. Текст, написаний у латинській транслітерації, попереджає:

"За технічними обставинами банкомати ПриватБанку 15.02 не працюють. Перепрошуємо".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

За словами правоохоронців, повідомлення про технічні несправності поширювалися через спам-розсилку, проте вказана в СМС-ках інформація є фейком. Наразі поліцейські шукають людей, причетних до дезінформації.

"Співробітники кіберполіції проаналізували зміст СМС-повідомлень і встановили, що вони не мають фішингового характеру, а є елементом інформаційної атаки і не відповідають дійсності", — наголошується в повідомленні департаменту.

Представник "ПриватБанку" Олег Серга в коментарі "Суспільному" заявив, що фінустанова працює у звичайному режимі, і наголосив: клієнтів інформують про будь-які проблеми чи технічні збої лише через офіційні банківські канали. За його словами, система не фіксує надмірного зняття готівки у банкоматах.

Раніше президент України Володимир Зеленський спростував чутки про виїзд його родини з України. Глава держави заявив, що родичі перебувають поруч із ним, а також засудив співробітників дипломатичних служб, які масово виїжджають із Києва.

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