"Это информационная атака": Киберпол опроверг сообщения о сбоях в работе банкоматов

СМС-ки рассылались с номера, имеющего код Польши. "ПриватБанк" утверждает, что работает в штатном режиме и не фиксирует чрезмерного снятия наличных в своих банкоматах.

Пятнадцатого февраля неизвестные начали рассылать СМС-сообщения о сбоях в работе банкоматов "ПриватБанка". Киберполиция опровергла эту информацию на официальной странице в Facebook.

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Пользователи социальных сетей опубликовали сообщения с номера, который начинается на "+48" — это международный телефонный код Польши. Текст, написанный в латинской транслитерации, предупреждает:

"По техническим обстоятельствам банкоматы Приватбанка 15.02 не работают. Извиняемся".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

По словам правоохранителей, сообщения о технических неисправностях распространялась через спам-рассылку, однако указанная в СМС-ках информация является фейком. В настоящее время полицейские ищут людей, причастных к дезинформации.

"Сотрудники киберполици проанализировали содержание СМС-сообщений и установили, что они не носят фишинговый характер, а являются элементом информационной атаки и не соответствуют действительности", — отмечается в сообщении департамента.

Представитель "ПриватБанка" Олег Серга в комментарии "Суспільному" заявил, что финучреждение работает в обычном режиме, и подчеркнул: клиентов информируют о любых проблемах или технических сбоях только через официальные банковские каналы. По его словам, система не фиксирует чрезмерного снятия наличных в банкоматах.

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