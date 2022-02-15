Гражданская оборона. Где и когда прятаться в Киеве в случае военной угрозы

Какие существуют укрытия в Киеве на случай военной угрозы? Все ли подвалы подходят для того, чтобы прятаться от обстрелов? Что положить в аптечку и в "тревожный чемоданчик"? Есть ли вообще риски нападения на Киев? Фокус пообщался с экспертами и постарался составить подробную инструкцию на случай чрезвычайной ситуации.

Быть наготове: если завтра война…

2021-ой закончился с не очень обнадеживающей повесткой дня. Новостей о концентрации российских войск на границе с Украиной все больше, а эксперты вовсю рассуждают о возможном нападении РФ и строят предположения, какие регионы могут оказаться под обстрелами. В Киеве тоже стали готовиться к военной угрозе — в начале декабря для журналистов провели пресс-тур по столичным укрытиям (термин "бомбоубежища" считается устаревшим и в документах уже не используется).

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На сайте КГГА опубликовали ссылку на карту со всеми местами в городе, где можно укрыться на случай чрезвычайных ситуаций. Но хватит ли их на всех и что делать тем, кому до укрытия добираться слишком долго? Подробнее об этом Фокус поговорил с Романом Ткачуком, возглавляющим департамент муниципальной защиты населения в Киеве.

[ + – ] Карта укрытий г. Киева (фрагмент) Фото: Google Maps / скриншот

Как объясняет чиновник, в столице на сегодняшний день есть 514 собственно укрытий и около 4,5 тыс. объектов двойного использования.

Первые расположены в основном на предприятиях и призваны в первую очередь защитить тех, кто работает в момент военной угрозы. Там можно находиться несколько суток, и они обеспечены необходимым минимумом, в том числе запасами воды.

Объекты двойного использования — это подвалы, подземные станции метро (в Киеве таких 47), парковки и подземные переходы. Однако надо четко понимать, что это просто помещения без каких-либо удобств, запасов воды и даже без туалетов. Предполагается, что их можно использовать не более трех часов — конкретно для того, чтобы переждать налет, к примеру.

Как говорит Роман Ткачук, все объекты приводятся в техническую готовность по отдельному распоряжению. "На это по нормативам дается три-четыре часа, за это время там устанавливаются элементарные санузлы [имеются в виду ведра за шторкой], ставятся лавочки и т.д.", — объясняет он.

По словам Ткачука, такие объекты защиты суммарно могут принять 2,8 млн человек. В Киеве же, по данным мобильных операторов, в ночное время находится около 3,7 млн, а днем их количество вырастает как минимум на 1-2 млн.

Где же в случае опасности прятаться всем остальным?

"Если в городе будут действительно вестись боевые действия, тогда встанет вопрос об эвакуации населения", — подчеркивает глава департамента. В этом направлении уже сейчас ведутся работы. Так, в Киеве есть общегородская эвакуационная комиссия, а в каждом административном районе столицы созданы свои районные эвакуационные комиссии.

"При необходимости населению сообщат о местах, где они будут располагаться. Скорее всего, это будут школы, больницы либо другие общедоступные объекты, готовые принять большое количество человек", — продолжает Ткачук. По его словам, уже проведены необходимые расчеты по количеству транспорта, который понадобится для эвакуации. Для этих целей будут использованы автобусы "Киевпастранса".

Гражданская оборона в Киеве: "концепции нет"

"В Киеве, как, собственно, и по всей стране, не построено ни одного нового укрытия [за время независимости Украины]", — комментирует ситуацию с гражданской обороной в столице Константин Гринчук, полковник в отставке и экс-советник министра по чрезвычайным ситуациям Украины. Он напоминает, что в советское время главным способом защиты местного населения была эвакуация. Инженерные сооружения, которые мы привыкли называть бомбоубежищами, были рассчитаны лишь на 10% городских жителей. Но речь не шла о простых гражданах, во время военной угрозы в укрытиях размещались эвакуационные пункты и комиссии, то есть все те люди, которые, собственно, организовывали прием населения и посадку жителей на все виды транспорта.

"Предполагалось, что в течение 32 часов город Киев должен был остаться практически пустым, кроме объектов, продолжающих работу в военное время. Всех жителей надо было вывезти за 27-й км города [то есть за черту зоны сильных разрушений]", — подчеркивает Гринчук. В нынешней Стратегии национальной безопасности Украины, по его словам, нет ничего о том, какой способ защиты населения является основным.

Кроме того, для каждого конкретного района, чуть ли для каждой отдельной улицы в городе после сигнала тревоги должна транслироваться отдельная информация. В этом случае учитывается вся имеющаяся информация, а жители получают инструкцию, касающуюся непосредственно их.

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"Построить гражданскую оборону в отдельно взятом городе невозможно без реальной концепции и принятого решения Совета нацбезопасности", — считает Гринчук.

Однако, как говорит глава департамента муниципальной защиты Киева Роман Ткачук, население столицы предполагается как раз эвакуировать в случае военной угрозы. Он, в свою очередь, также подчеркивает, что во время потенциальных авиаударов в городе не должно оставаться гражданского населения. Именно с этой целью и созданы эвакуационные комиссии.

Подвалы и метро: для тех, кто не сможет эвакуироваться

Несмотря на уверенность Романа Ткачука в том, что все гражданское население удастся вывезти из города в случае реальных боевых действий, всегда есть вероятность того, что часть людей по каким-либо причинам останется в Киеве. И на этот случай лучше заранее определить места, где можно укрыться.

"Надо узнать, где находится ближайшее от вашего дома укрытие или объект двойного использования. Дополнительно надо проверить, где они есть по дороге на работу и возле места работы", — перечисляет чиновник. Если таких объектов поблизости нет, то можно обратиться в ОСББ, ЖЭК или райадминистрацию с просьбой их организовать.

Настя Конфедерат, бывшая аэроразведчица, сама в 2015 году прятавшаяся от обстрелов на востоке Украины, говорит, что даже если воздушный налет застал человека дома, а укрытия находятся далеко, то можно постараться максимально себя обезопасить. В первую очередь, надо отойти подальше от окон.

"Можно даже выходить на лестничную клетку, то есть постараться углубиться внутрь дома и находиться поближе к несущим стенам", — говорит она. И приводит в пример Израиль, где местные жители уже давно привыкли к обстрелам, и могут стоять с чашечкой кофе в коридоре и общаться с соседями, пока не закончится воздушная тревога.

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Тем не менее, Роман Ткачук уверен, что в случае воздушных ударов следует покинуть жилые помещения и переместиться в укрытия. Универсального ответа, сколько у человека будет времени на это, не существует — все зависит от ситуации. Важно помнить о том, что сигнал тревоги не означает, что надо все бросить и бежать прятаться. Звуковое оповещение дает понять населению, что надо включить радио, телевизор или прислушаться к громкоговорителям. Уже через эти каналы людей информируют о том, что происходит, и дают инструкции, как им действовать.

"Даже если мы говорим о военной угрозе, то внезапно этого не случится. Сначала будет нагнетание ситуации, потом боевые действия на границе государства, и только потом в город может прийти война. Поэтому в любом случае у нас будет время приготовиться и предупредить население", — отмечает чиновник.

Важно помнить и о том, что далеко не во всех подвалах можно прятаться. Для этих целей не подходят помещения, где проведены коммуникации или расположены бойлерные и системы отопления, потому что во время удара они могут повредиться и находящиеся внутри подвала люди окажутся в опасности.

На многих информационных ресурсах сейчас пишут, что двери метро (которые, как мы помним, также являются защитными сооружениями) автоматически закрываются через 20 мин. На самом деле, это не совсем так. Гермозатворы срабатывают только при ядерной угрозе, в остальных случаях они будут открыты, так что подходят для защиты большого количества людей. Кроме того, даже если выход будет завален обломками, есть возможность пройти по туннелям до следующей станции. Также там есть туалеты и вода, что немаловажно.

Как считает Настя Конфедерат, на сегодняшний день в Киеве не хватает доступной информации о существующих укрытиях с телефонами их комендантов.

"Далеко не все украинцы имеют доступ к интернету, а из числа тех, у кого он есть, не все умеют гуглить и находить нужные данные", — уверена она.

В идеале, среди населения должны распространяться листовки или буклеты с картой объектов защиты со всеми телефонами, адресами и подробной информацией, как туда попасть.

Не говоря уже о том, что на улицах города практически нет соответствующих указателей, которые в случае чего смогут облегчить людям поиск укрытий.

Тревожный рюкзак: что нужно взять с собой в укрытие

После того, как вы узнали, где находится ближайшее от вас укрытие, стоит озаботиться подготовкой "тревожного чемоданчика", который легко взять в случае опасности с собой. Для каждого он может вмещать что-то свое, но и есть и универсальные вещи, которые в любом случае должны там находиться:

документы, копии документов;

наличные деньги — как в гривнах, так и валюте;

аптечка и средства гигиены;

желательно иметь крепкий телефон, хорошо держащий заряд (например, кнопочный);

power bank с полным зарядом;

запас еды и воды на 1-2 дня.

Александр Кравченко, журналист столичного издания "Киеввласть", признается, что свой "тревожный рюкзак" он не собирал, но уже с 2014 года продумывал в голове план действий на случай полномасштабного вторжения в Украину. Говорит, что в первую очередь постарается вывезти свою семью за город к родственникам — подальше от трасс, промышленных объектов и объектов оборонного комплекса, по которым авиаудары будут наноситься в первую очередь.

"Но если нападение будет со стороны Беларуси, то сразу отправлю родных куда-нибудь на западную Украину, а сам — в военкомат", — уточняет он.

Что брать с собой он тоже давно определился: оружие с патронами, документы, аптечку и спирт — помимо того, что он является дезинфицирующим средством, в крайнем случае он может оказаться универсальной валютой.

Подробно о содержимом аптечки рассказывает Анастасия Конфедерат. Она советует прихватить с собой несколько пар медицинских перчаток, которые могут уберечь вас при контакте с чужой кровью.

"Если вы оказываете помощь пострадавшим незнакомым людям, то не знаете, чем они могут быть больны, поэтому лучше перестраховаться", — объясняет волонтер. Среди прочего Анастасия рекомендует положить в аптечку также антигистаминные и противоаллергические препараты.

[ + – ] Что должно быть в походной аптечке согласно рекомендациям Минздрава Фото: Брошюра ЦСКИП

И Александр Кравченко, и Настя Конфедерат считают, что один из основных этапов подготовки к возможному военному нападению на страну — прохождение курсов первой доврачебной помощи. Сейчас такие проводятся довольно регулярно, нередко на бесплатной основе в многочисленных волонтерских организациях. Не лишним будет изучить брошюру о поведении в случае чрезвычайной ситуации или войны, подготовленную Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Риски и прогнозы: станет ли Киев мишенью, если Россия нападет

Еще до новогодних праздников Тарас Чмут, военный аналитик и глава "Украинского милитарного портала", высказал свое мнение, что в случае вторжения Россия не будет бомбить Киев. Вместо этого целями ее ракетного удара могут стать украинские военные на Донбассе.

"Никто не будет бомбить Киев как во Вторую мировую. Будут бомбить войска, для того чтобы потом захватывать территорию или принуждать Украину к тем или иным политическим уступкам", — считает он.

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Константин Гринчук наоборот считает, что в случае полномасштабного вторжения России обстрел украинской столицы не просто возможен, но и вполне логичен.

"Для того, чтобы государство прекратило сопротивляться, его надо в первую очередь обезглавить. У нас управление государством где находится? В Киеве!" — говорит эксперт. Но если Украину ожидает новый виток гибридной войны, а Россия по-прежнему будет действовать руками очередных "гиркиных", то это совсем другая ситуация с другими "правилами игры".

Несмотря на то, что обстрел мирного населения по всем международным нормам запрещен, в реальности все происходит иначе. Многочисленные репортажи с востока Украины хорошо иллюстрируют, как снаряды попадают в жилые дома, больницы, а осколки убивают людей на улицах. Как объясняет Гринчук, с одной стороны, враг делает это для того, чтобы посеять хаос и панику, но с другой, таким образом он может "запечатать" город, то есть заблокировать отход воинских частей и центрального аппарата.

Бывшая военная волонтерка Настя Конфедерат, в свою очередь, комментирует: "Я не военный аналитик, но если Россия решит нанести такой открытый авиаудар по Киеву, то она просто закопает себя в экономическую яму, это уже будет агония кремлевского режима". Тем не менее, Настя уверена, что готовиться к этому все равно стоит, ведь жители Донецкой и Луганской областей до 2014 года тоже вряд ли предполагали, что их регионы станут эпицентром боевых действий.