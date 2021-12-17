100 км до украинской границы. Россия перебрасывает танки и артиллерию в Брянск (видео)
Многочисленные колонны техники направлялись как в сторону Беларуси, так и в сторону поселка Клинцы, что меньше чем в 50 км от Украины.
К северо-западу от Брянска в России начали строительство, вероятно, военно-полевого лагеря. Также зафиксированы новые кадры переброски российских войск. Об этом сообщается в телеграм-канале Записки охотника, на котором публикуют информацию о российских и украинских войсках.
В поселке Клинцы, что в 46 километрах от границы с Украиной, зафиксирована вырубка леса, что может означать строительство нового военно-полевого лагеря российской армии.Важно
Рядом с Клинцами уже существует лагерь, в который стягивают войска. Зафиксированы новые эшелоны и колонны российских войск с танками и БМП. На одном из видео подпись гласит о том, что колонны техники наблюдаются каждый день.
Одна из колонн, как утверждает автор видео, движется в сторону границы с Беларусью. Все опубликованные видео зафиксированы в период с 12 по 15 декабря.
Также на тягачах была замечена тяжелая артиллерия Мста.
Напомним, Россия перебросила "Бук-М2" под Воронеж без опознавательных знаков и транспортно-заряжающие машины к ним. Также были зафиксированы эшелоны техники в Воронеже и других российских городах. Замечены машины с закрашенными тактическими номерами.