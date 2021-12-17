100 км до українського кордону. Росія перекидає танки та артилерію до Брянська (відео)
Численні колони техніки прямували як у бік Білорусі, так і в бік селища Клинці, що менше ніж за 50 км від України.
На північний захід від Брянська в Росії розпочали будівництво, ймовірно, військово-польового табору. Також зафіксовано нові кадри перекидання російських військ. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Записки мисливця", на якому публікують інформацію про російські й українські війська.
У селищі Клинці, що за 46 кілометрів від кордону з Україною, зафіксовано вирубування лісу, що може означати будівництво нового військово-польового табору російської армії.Важливо
Поряд із Клинцями вже існує табір, у який стягують війська. Зафіксовано нові ешелони та колони російських військ із танками та БМП. На одному з відео підпис свідчить, що колони техніки спостерігаються щодня.
Одна з колон, як стверджує автор відео, рухається у бік кордону з Білоруссю. Усі опубліковані відео зафіксовані у період із 12 по 15 грудня.
Також на тягачах було помічено важку артилерію Мста.
Нагадаємо, Росія перекинула "Бук-М2" під Воронеж без розпізнавальних знаків і транспортно-зарядні машини до них. Також було зафіксовано ешелони техніки у Воронежі й інших російських містах. Помічені машини із зафарбованими тактичними номерами.