100 км до українського кордону. Росія перекидає танки та артилерію до Брянська (відео)

Численні колони техніки прямували як у бік Білорусі, так і в бік селища Клинці, що менше ніж за 50 км від України.

На північний захід від Брянська в Росії розпочали будівництво, ймовірно, військово-польового табору. Також зафіксовано нові кадри перекидання російських військ. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Записки мисливця", на якому публікують інформацію про російські й українські війська.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У селищі Клинці, що за 46 кілометрів від кордону з Україною, зафіксовано вирубування лісу, що може означати будівництво нового військово-польового табору російської армії.

[ + – ] Місце можливого будівництва нового військово-польового табору

Важливо

Партизанська тактика – найкраще, що Україна може протиставити путінському вторгненню

Поряд із Клинцями вже існує табір, у який стягують війська. Зафіксовано нові ешелони та колони російських військ із танками та БМП. На одному з відео підпис свідчить, що колони техніки спостерігаються щодня.

Одна з колон, як стверджує автор відео, рухається у бік кордону з Білоруссю. Усі опубліковані відео зафіксовані у період із 12 по 15 грудня.

[ + – ] Імовірно, російська техніка перекидається в цей табір біля Клинців, дата зйомки листопад 2021 року. До середини грудня техніки може стати більше

Також на тягачах було помічено важку артилерію Мста.

Нагадаємо, Росія перекинула "Бук-М2" під Воронеж без розпізнавальних знаків і транспортно-зарядні машини до них. Також було зафіксовано ешелони техніки у Воронежі й інших російських містах. Помічені машини із зафарбованими тактичними номерами.