Без розпізнавальних знаків. Росія перекинула "Бук-М2" під Воронеж (відео)

Разом із самою установкою на відео потрапили транспортно-зарядні машини та інший супутній транспорт.

У соціальних мережах опублікували нові відеозаписи, на яких зафіксовані ЗРК "Бук-М1-2" та транспортно-зарядні машини до них. Про це повідомляє телеграм-канал "Записки мисливця", де публікують дані про пересування російських та українських військ.

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Повідомляється, що на станції Маслівка (Воронезька область) було знято ешелон військової техніки. У його складі був зображений ЗРК "Бук", пуско-заряджальна установка ЗРК 9К37 "Бук", а також транспортувальні автомобілі КрАЗ для ракет 9М38.

[ + – ] Маслівка на карті

При цьому на деяких із них зафарбовані тактичні номери, що можна побачити у відео.

[ + – ] Ешелон із зафарбованими номерами Фото: скриншот

На іншому відеозаписі, як стверджується також із Маслівки, відображено САУ "Мста", безліч танків, а також військових вантажівок.

Нагадаємо, 7 грудня з'явилися відео перекидання нових ешелонів техніки в Єльню та окупований Крим. На них відображені БТРи, броньовики "Тигр" та "Нони". Також з'явилося фото українських військових у зоні ООС із Javelin. Бійці ЗСУ готові відбивати ймовірний напад Росії.