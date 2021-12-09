Без опознавательных знаков. Россия перебросила "Бук-М2" под Воронеж (видео)

Вместе с самой установкой на видео попали транспортно-заряжающие машины и другой сопутствующий транспорт.

В социальных сетях опубликовали новые видеозаписи, на которых зафиксированы ЗРК "Бук-М1-2" и транспортно-заряжающие машины к ним. Об этом сообщает телеграм-канал "Записки охотника", на котором публикуют данные о передвижении российских и украинских войск.

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Сообщается, что на станции Масловка (Воронежская область) был снят эшелон военной техники. В его составе был запечатлен ЗРК "Бук", пуско-заряжающая установка ЗРК 9К37 "Бук", а также транспортировочные автомобили КрАЗ для ракет 9М38.

[ + – ] Масловка на карте

При этом на некоторых из них закрашены тактические номера, что можно заметить в видео.

[ + – ] Эшелен с закрашенными номерами Фото: скриншот

На другой видеозаписи, как утверждается также из Масловки, запечатлены САУ "Мста", множество танков, а также военных грузовиков.

Напомним, 7 декабря появились видео переброски новых эшелонов техники в Ельню и оккупированный Крым. На них запечатлены БТРы, броневики "Тигр" и "Ноны". Также появилось фото украинских военных в зоне ООС с Javelin. Бойцы ВСУ готовы отражать вероятное нападение России.