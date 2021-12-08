Готовы к наступлению РФ. Журналист показал бойца в зоне ООС с Javelin

По словам Андрея Цаплиенко, подлинная надежда Украины в людях, особенно, когда они вооружены легендарным американским ПТРК.

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фотографию с бойцов Вооруженных сил с ПТРК Javelin. Соответствующий пост опубликован на странице в Facebook.

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Как написал Цаплиенко, о чем бы не договаривались мировые лидеры, настоящая надежда Украины находится в людях и окопах.

"О чем бы там ни договаривались сильные мира сего, а наша подлинная надежда в этих окопах и этих людях. Особенно когда у них в руках легендарные "Джавелины", с которым так не хотят встретиться российские танкисты", — написал военный журналист.

Он также добавил, что украинские военные на вопрос о вероятном наступлении России отвечают, в переводе с армейского: "Мы спокойны, как капля росы на листике гинкго".

В конце публикации Цаплиенко оставил хештег #УкраїнціЧинитимутьОпір — это флешмоб, который стартовал в Украине на фоне новостей о вероятной военной операции Кремля против нашей страны. Его уже поддержали ряд политиков и общественных деятелей.

Напомним, по словам командующего ООС Александра Павлюка, в зоне ООС украинские военные укомплектованы ПТРК Javelin на особо опасных танковых направлениях. В то же время в оккупированном Крыму все чаще замечают танки с козырьками на башне против ударов с воздуха Джавелинами или Bayraktar.