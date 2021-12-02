Готовы применить. Бойцы ВСУ укомплектованы ПТРК Javelin в зоне ООС (видео)

На наиболее опасных танковых направлениях украинские военные готовы применить американский ПТРК в случае такой необходимости.

Командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк в интервью для Донбасс.Реалии рассказал о том, что в зоне ООС украинские военные имеют американские противотанковые комплексы Javelin.

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По словам Павлюка, подразделения, где есть наибольшая танковая угроза, укомплектованы ПТРК Javelin.

"Да, мы укомплектованы "Джавелинами". Подразделения постоянно изучают варианты действий по наиболее угрожающим направлениям. В случае необходимости мы готовы их применить", — сказал командующий.

Прокомментировать сообщения о том, что Javelin уже применялись на фронте Павлюк отказался, заявив, что он не комментирует действия подразделений — это военное дело. А все те, кто комментируют подобные сообщения лишь думают, что они имеют право так делать.

Речь идет о нардепе Игоре Копытине, который подтверждал информацию о том, что противотанковый комплекс уже использовался против оккупантов. Первым о применении Javelin на Донбассе заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Напомним, в штабе ООС отрицают слова главы ГУР Украины о применении Javelin на Донбассе. Украинцы сразу узнают, когда ПТРК применят против оккупационных формирований РФ.