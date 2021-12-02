Готовы применить. Бойцы ВСУ укомплектованы ПТРК Javelin в зоне ООС (видео)
На наиболее опасных танковых направлениях украинские военные готовы применить американский ПТРК в случае такой необходимости.
Командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк в интервью для Донбасс.Реалии рассказал о том, что в зоне ООС украинские военные имеют американские противотанковые комплексы Javelin.
По словам Павлюка, подразделения, где есть наибольшая танковая угроза, укомплектованы ПТРК Javelin.
"Да, мы укомплектованы "Джавелинами". Подразделения постоянно изучают варианты действий по наиболее угрожающим направлениям. В случае необходимости мы готовы их применить", — сказал командующий.
Прокомментировать сообщения о том, что Javelin уже применялись на фронте Павлюк отказался, заявив, что он не комментирует действия подразделений — это военное дело. А все те, кто комментируют подобные сообщения лишь думают, что они имеют право так делать.
Речь идет о нардепе Игоре Копытине, который подтверждал информацию о том, что противотанковый комплекс уже использовался против оккупантов. Первым о применении Javelin на Донбассе заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Напомним, в штабе ООС отрицают слова главы ГУР Украины о применении Javelin на Донбассе. Украинцы сразу узнают, когда ПТРК применят против оккупационных формирований РФ.