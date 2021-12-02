Готові застосувати. Бійці ЗСУ укомплектовані ПТРК Javelin у зоні ООС (відео)

На найнебезпечніших танкових напрямках українські військові готові застосувати американський ПТРК в разі потреби.

Командувач операції Об'єднаних сил Олександр Павлюк в інтерв'ю для "Донбас. Реалії" розповів про те, що в зоні ООС українські військові мають американські протитанкові комплекси Javelin. За словами Павлюка, підрозділи, де є найбільша танкова загроза, укомплектовані ПТРК Javelin.

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"Так, ми укомплектовані "Джавелінами". Підрозділи постійно вивчають варіанти дій за найбільш загрозливими напрямками. У разі потреби ми готові їх застосувати", — сказав командувач.

Прокоментувати повідомлення про те, що Javelin вже застосовувалися на фронті, Павлюк відмовився, заявивши, що він не коментує дії підрозділів — це військова справа. А всі ті, хто коментують подібні повідомлення, лише думають, що вони мають право так робити.

Йдеться про нардепа Ігоря Копитіна, який підтверджував інформацію про те, що протитанковий комплекс уже використовувався проти окупантів. Першим про застосування Javelin на Донбасі заявив голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Нагадаємо, у штабі ООС заперечують слова голови ГУР України щодо застосування Javelin на Донбасі. Українці одразу дізнаються, коли ПТРК застосовуватимуть проти окупаційних формувань РФ.