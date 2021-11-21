Українські військові застосували ракети Javelin на Донбасі, — начальник розвідки Буданов

Голова ГУР уперше повідомив про використання протитанкового ракетного комплексу під час бойових дій на сході України.

Збройні сили України застосували американський протитанковий ракетний комплекс Javelin у ході бойових дій на Донбасі. Про це в інтерв'ю виданню Military Times повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

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"Буданов сказав, що системи Javelin використовувалися проти російських військ", — йдеться у публікації.

Видання з посиланням на голову розвідки додало, що американські ракети разом з легкими радіолокаційними системами протидії вогню AN/TPQ-53 і турецькими безпілотниками Bayraktar TB-2, які задіяні в бойових діях проти проросійських бойовиків, "володіють значним психологічним стримуючим фактором, змушуючи росіян двічі подумати перед атакою".

Проте Буданов заявив, що Україна потребує більшої військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Зокрема, українській армії необхідні системи протиповітряного, протиракетного та безпілотного захисту, а також пристрої радіоелектронного придушення.

"Ракетні батареї Patriot, а також протиракетні, артилерійські та мінометні системи входять до списку бажань України", — стверджує автор матеріалу.

Нагадаємо, раніше Вашингтон закликав Київ використовувати Javelin виключно з оборонною метою далеко від зони збройного конфлікту на Донбасі.

Також Фокус писав, що українська влада звернулася до американських партнерів із проханням поставити протикорабельні ракети Harpoon.