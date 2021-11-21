Украинские военные применили ракеты Javelin на Донбассе, — начальник разведки Буданов

Глава ГУР впервые сообщил о использовании противотанкового ракетного комплекса в ходе боевых действий на востоке Украины.

Вооруженные силы Украины применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin в ходе боевых действий на Донбассе. Об этом в интервью изданию Military Times сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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"Буданов сказал, что системы Javelin использовались против российских войск", — говорится в публикации.

Издание со ссылкой на главу разведки добавило, что американские ракеты вместе с легкими радиолокационными системами противодействия огню AN/TPQ-53 и турецкими беспилотниками Bayraktar TB-2, которые задействованы в боевых действиях против пророссийских боевиков, "обладают значительным психологическим сдерживающим фактором, заставляя россиян дважды подумать перед атакой".

Тем не менее, Буданов заявил, что Украина нуждается в большей военной помощи со стороны Соединенных Штатов. В частности, украинской армии необходимы системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной защиты, а также устройства радиоэлектронного подавления.

"Ракетные батареи Patriot, а также противоракетные, артиллерийские и минометные системы входят в список желаний Украины", — утверждает автор материала.

Напомним, ранее Вашингтон призывал Киев использовать Javelin исключительно в оборонительных целях вдали от зоны вооруженного конфликта на Донбассе.

Также Фокус писал, что украинские власти обратились к американским партнерам с просьбой поставить противокорабельные ракеты Harpoon.